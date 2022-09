Podcast ‘Agenda Estadão’ debate carga tributária e taxa de poupança

O podcast “Agenda Estadão” desta sexta-feira, 23, aponta caminhos para dois temas fundamentais para o desenvolvimento econômico do Brasil: carga tributária e taxa de poupança.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), em média, o brasileiro trabalha 149 dias do ano para quitar as suas obrigações com o Fisco. O cálculo do IBPT indica que 40,8% dos rendimentos do brasileiro serão destinados ao pagamento de impostos em 2022.

Outro desafio do presidente eleito em outubro no campo econômico será aumentar drasticamente a taxa de poupança no Brasil. Ou seja, aquilo que deixa de ser consumido pela população e acaba sendo utilizado para o investimento.

Agenda Estadão

