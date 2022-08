Podcast ‘Agenda Estadão’ debate prioridades na educação e reforma do sistema tributário

O podcast Agenda Estadão desta terça-feira, 30, mostra que os próximos anos serão cruciais para que o Brasil não permita que mais gerações saiam da escola sem aprender contas básicas ou encontrar ideias em um texto. Especialistas são unânimes em dizer que é preciso colocar mais dinheiro no ensino básico, mas é imprescindível que o investimento seja em políticas cujas evidências já mostraram melhora da aprendizagem.

O Brasil investe hoje um terço do que as nações da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em seus estudantes da educação básica. São cerca de U$ 3,4 mil por aluno ante cerca de U$ 10 mil, por ano. No ensino superior público a relação é inversa. O Brasil investe U$ 14.417 por aluno, por ano, segundo dados de 2021, acima da média dos países desenvolvidos, de U$ 13.855.

O Agenda Estadão mostra ainda que a reforma tributária ganhou mais do que nunca o carimbo de “emergencial”. É consenso geral que o País não pode mais esperar e desperdiçar a chance de aprovar uma reforma ampla no primeiro ano do próximo governo, quando o ambiente político é favorável para as reformas econômicas conhecidas como “estruturantes”.

De todas as reformas a fazer no Brasil, a mudança no reconhecidamente caótico e injusto sistema tributário brasileiro é apontada como “número 1″ na lista de prioridades econômicas.

O podcast Agenda Estadão trará até as eleições de outubro 15 questões que o Estadão considera fundamentais para o correto diagnóstico e a superação de obstáculos que impedem o Brasil de atingir seu potencial máximo de progresso econômico, social e ético.

As perguntas abrangem assuntos ligados a saúde, educação e sustentabilidade, mas também pretendem lançar luz sobre a livre-iniciativa e o empreendedorismo, as privatizações e a governabilidade.