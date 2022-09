Podcast ‘Agenda Estadão’ discute caminhos para educação, funcionalismo público e sustentabilidade

Educação, funcionalismo público e sustentabilidade são os temas do podcast “Agenda Estadão” desta quinta-feira, 29. Três temas que, interligados, são decisivos para que o Brasil possa atingir seu potencial máximo de desenvolvimento econômico e social.

No campo da educação, o valor de Stem para o desenvolvimento de um país vai muito além do significado de cada uma das quatro letras: da tradução do inglês, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. A sigla, que surgiu há pouco mais de 20 anos nos Estados Unidos, passou a ser associada a uma escola contemporânea e que recusa os métodos tradicionais. O termo “Educação Stem” tornou-se sinônimo de um ensino criativo, colaborativo, interdisciplinar, com solução de problemas e que forma cidadãos mais preparados para a sociedade atual. Além, é claro, da garantia de emprego.

O podcast “Agenda Estadão” debate ainda como é crucial a busca por uma reforma administrativa que reduza a fatia do Produto Interno Bruto gasta com a manutenção do funcionalismo no Brasil. Essa necessidade assume contornos ainda mais urgentes diante do atual quadro social, com piora dramática acentuada pela prolongada epidemia de covid-19. Especialistas destacam a importância de se enfrentar o corporativismo público para promover um corte de despesas que, acima de tudo, não prejudique ainda mais a qualidade e a quantidade dos serviços ofertados ao cidadão.

Quarto maior exportador de produtos agropecuários do planeta, atrás apenas da União Europeia, dos Estados Unidos e da China, o Brasil tem uma questão a enfrentar: fazer do setor, fonte de quase 30% de seu Produto Interno Bruto (PIB), também um vetor da preservação de seus biomas, como a Amazônia e o Cerrado. Transformar em ações concretas a consciência de que em pé a floresta vale mais do que a madeira derrubada e o solo transformado em pasto é o desafio do presidente eleito em outubro para a agricultura brasileira manter e ganhar novos mercados.

Agenda Estadão

O podcast “Agenda Estadão” traz 15 questões que o Estadão considera fundamentais para o correto diagnóstico e a superação de obstáculos que impedem o Brasil de crescer.

As perguntas abrangem assuntos ligados a saúde, educação e sustentabilidade, mas também pretendem lançar luz sobre a livre-iniciativa e o empreendedorismo, as privatizações e a governabilidade.