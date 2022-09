Podcast ‘Agenda Estadão’ discute engessamento do Orçamento e lentidão do Poder Judiciário

O podcast “Agenda Estadão” desta sexta-feira, 16, discute caminhos e propostas sobre dois temas que o presidente eleito em outubro terá de tratar para que o País possa atingir seu potencial máximo de desenvolvimento: engessamento do Orçamento e lentidão do Poder Judiciário.

O “Agenda Estadão” mostra que, de cada R$ 100 que a União gasta, mais de R$ 90 estão empenhados em despesas obrigatórias, como aposentadorias e salários de funcionários públicos, sobre as quais o presidente não tem nenhum controle. É uma espécie de “camisa de força” que impede a execução de políticas públicas e investimentos prometidos durante a campanha eleitoral.

Outra questão tratada no podcast “Agenda Estadão” é sobre o tamanho e a ineficácia da Justiça brasileira. No País, uma sentença de primeira instância leva 1.606 dias para sair. Na Itália, 564 dias. No Reino Unido, 350 dias, e 160 dias na Noruega. E o País tem, em proporção da população, um Judiciário quatro vezes maior do que o da Alemanha e oito vezes maior do que o do Reino Unido.

Agenda Estadão

O podcast “Agenda Estadão” trará até as eleições de outubro 15 questões que o Estadão considera fundamentais para o correto diagnóstico e a superação de obstáculos que impedem o Brasil de crescer.

As perguntas abrangem assuntos ligados a saúde, educação e sustentabilidade, mas também pretendem lançar luz sobre a livre-iniciativa e o empreendedorismo, as privatizações e a governabilidade.