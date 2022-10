Pode votar de camisa da seleção ou de candidato? E de regata, bermuda e chinelo? Conheça as regras

Já preparou a roupa para votar neste domingo, 2? Muita gente ainda tem dúvidas sobre qual é a vestimenta permitida para as eleições.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) garante ao eleitor o direito de se vestir como quiser: pode ser bermuda, chinelo, camisa da seleção brasileira ou até roupas com nome, número e imagem de candidatos. Só não pode entrar no local de votação sem roupas, sem camisa ou com roupas de banho.

Leia também Simone Tebet encerra campanha em evento sem Garcia e comemora baixa rejeição

Eleitor pode usar camisetas de candidatos para ir votar Foto: Felipe Rau/AE

Fazer boca de urna segue proibido. É vetada a distribuição de vestimentas ligadas a candidatos a outras pessoas, assim como a participção em aglomerações de pessoas com vestes padronizadas ou de manifestações coletivas e/ou ruidosas. Quem estiver usando blusas de candidatos também não pode abordar, aliciar ou usar qualquer tipo de método para persuadir outros eleitores.

Confira outras respostas das principais dúvidas sobre as eleições 2022 nesta matéria.