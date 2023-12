Podemos faz acordo para quitar dívida milionária por pré-campanha de Moro à Presidência

O Podemos fechou acordo para quitar, com desconto e de forma parcelada, uma dívida de R$ 8 milhões com a produtora 2022 Comunicação, do publicitário Pablo Nobel, por serviços prestados à pré-campanha do senador Sérgio Moro (União-SP). A legenda pagará R$ 1,1 milhão, em cinco parcelas até maio de 2024.

A assessoria de Moro afirmou, em nota, que “condicionaram o pagamento devido à produtora, por serviços prestados de propaganda partidária também com Renata Abreu, à inclusão da referência ao senador. Trata-se de mais uma manobra do Podemos que certamente não dará resultado”. O partido, por sua vez, disse que “Sergio Moro é página virada e que não entende as razões da agressão promovida pelo senador”.

Podemos fechou acordo na Justiça para pagar dívida da campanha do senador Sergio Moro (União-SP) Foto: André Dusek/Estadão

A homologação do acordo ocorreu na última quinta-feira, 14. Na decisão, a juíza Tatiana Iykie Assao Garcia, da 3ª Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, também determinou a liberação de R$ 5 milhões que haviam sido bloqueados na conta do partido para garantir o pagamento do débito.

Moro se filiou ao Podemos em novembro de 2021 para se candidatar à Presidência da República e utilizou recursos do partido para fazer agendas no período pré-eleitoral. Em março do ano seguinte, se mudou para o União Brasil e desistiu da corrida presidencial. Elegeu-se senador pelo Paraná. Sua saída deixou o Podemos com dívidas relacionadas ao projeto presidencial que ele abandonou.

No último dia 7, o partido fechou um acordo com a D7 Produções Cinematográficas para quitar outra dívida, no valor de R$ 2,6 milhões. A empresa fez vídeos para o então presidenciável.

Continua após a publicidade

O parlamentar enfrenta processo de cassação no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) movido por PT e PL. As siglas o acusam de caixa 2 e abuso de poder econômico. O argumento utilizado é de que os recursos utilizados na pré-campanha presidencial impulsionaram a candidatura de Moro ao Senado.

A Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná deu parecer favorável à condenação por abuso de poder econômico e rechaçou as demais acusações.

Os procuradores apontaram para um gasto de pelo menos R$ 2 milhões durante a pré-campanha por Podemos e União Brasil. O valor, de acordo com o relatório, representa 110% da média dos investimentos realizados por todos os candidatos ao Senado no Paraná.

PT e PL têm utilizado os acordos feitos pelo podemos para quitação de débitos relativos à pré-campanha de Moro para comprovar suposta irregularidade.