Podemos oficializa apoio à pré-candidatura de Rodrigo Garcia ao governo paulista

O Podemos de São Paulo oficializou neste domingo, 24, o apoio à pré-candidatura de Rodrigo Garcia (PSDB) na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Com a sigla, o tucano conta com 10 legendas na sua base. “Fico muito feliz de poder estar ao lado de vocês. Não sou novato na vida pública e temos ainda muita coisa para fazer por nosso Estado, que já é muito diferente dos outros estados brasileiros. Muito foi feito, mas o caminho ainda é longo. E estamos aqui para trabalhar e fazer nossa parte. Juntos, podemos”, disse Garcia no evento realizado na Assembleia Legislativa do Estado.

Leia também Rodrigo Garcia esconde Doria e aposta em campanha sem ‘padrinho’

Para a deputada federal Renata Abreu, presidente nacional do Podemos, Garcia seria o 'nome certo para São Paulo' Foto: Lucio Bernardo Jr./Câmara dos Deputados

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Renata Abreu, presidente da executiva nacional da sigla, endossou o nome do tucano. “O Rodrigo Garcia é o nome certo para São Paulo continuar crescendo”, frisou.

O Podemos chegou a ter um pré-candidato ao governo, o deputado estadual Arthur do Val, mais conhecido como Mamãe Falei. Arthur, no entanto, decidiu sair da disputa da após a divulgação de áudios machistas.

Além do Podemos, Garcia tem o apoio do PSDB e Cidadania - siglas que formalizaram federação partidária -, MDB, Podemos, Solidariedade, Avante, União Brasil, PP e do Patriota. Sendo esses últimos dois partidos (PP e Patriotas) de base do presidente Jair Bolsonaro (PL), que defende o nome de Tarcísio de Freitas (Republicanos) para o Executivo estadual.