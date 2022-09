PoderData: Bolsonaro tem melhor desempenho da série histórica no 2º turno; Lula vence por 9 pontos

Pesquisa PoderData divulgada nesta quarta-feira, 14, mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 43% das intenções de voto, ante 37% do presidente Jair Bolsonaro (PL). Ambos se mantiveram no mesmo patamar da semana passada, quando saiu a rodada anterior do levantamento. Vale mencionar que a sondagem já capta a opinião dos eleitores após o 7 de Setembro.

Na simulação de segundo turno, Lula tem 51% da preferência, com 9 pontos de vantagem sobre Bolsonaro, que tem 42%. Este é o índice mais alto registrado pelo chefe do Executivo para o segundo turno no PoderData. A distância entre eles era de 12 pontos na rodada anterior e de 14 em agosto.

Distância entre Lula e Bolsonaro no segundo turno é a menor já captada pelo PoderData.

Ciro Gomes (PDT) tem 8%; Simone Tebet (MDB), 5% no primeiro turno. Ambos também se mantiveram no mesmo patamar da primeira semana de setembro. Felipe d’Avila tem 1%. Outros candidatos não pontuaram.

O instituto consultou 3.500 eleitores por telefone entre os dias 11 e 13 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos. A sondagem foi financiada pelo próprio PoderData. O registro na Justiça Eleitoral é BR-02955/2022.