PoderData: Lula tem 53% dos votos válidos; Bolsonaro, 47%

Pesquisa PoderData divulgada nesta quarta-feira, 26, mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 53% dos votos válidos para retornar ao Palácio do Planalto, enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 47% para a reeleição. O levantamento começou a ser feito no último domingo, 23, dia em que Roberto Jefferson disparou com fuzil e atirou granadas contra agentes da Polícia Federal, ou seja, abarca os efeitos desse episódio.

Na rodada anterior da sondagem, divulgada na semana passada, o candidato do PT pontuava com 52%, enquanto Bolsonaro tinha 48%.

Distância entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) é de seis pontos porcentuais nos votos válidos, segundo PoderData. Foto: André Dusek e Gabriela Biló/Estadão

Quanto aos votos totais, ou seja, incluindo os porcentuais de votos brancos, nulos e indecisos, Lula tem 49%, e o presidente, 44%. São 5% os que disseram não votar em nenhum dos candidatos, e 2% não sabem ou não quiseram responder.

O PoderData consultou 5 mil eleitores por telefone entre os dias 23 e 25 de outubro. A margem de erro é de 1,5 ponto porcentual. O registro na Justiça Eleitoral é BR-01159/2022.