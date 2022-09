PoderData: Lula tem 43%; Bolsonaro, 37%; Ciro, 8%; Tebet, 5%

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue na liderança da disputa pelo Palácio do Planalto com 43% das intenções de voto, segundo nova rodada da pesquisa PoderData divulgada nesta quarta-feira, 7. A segunda posição é do presidente Jair Bolsonaro (PL), com 37%. Os números refletem o cenário eleitoral pré-7 de setembro.

Em comparação com o levantamento anterior, divulgado no dia 31 de agosto, o petista oscilou um ponto para baixo, indo de 44% para 43%, enquanto o atual presidente oscilou um ponto para cima, indo de 36% para 37%. As duas movimentações estão dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 2 pontos porcentuais.

A distância entre Lula e Bolsonaro é de 6 pontos percentuais segundo nova rodada da pesquisa PoderData divulgada nesta quarta-feira, 7 Foto: Ricardo Stuckert e CNA/Divulgação

Na sequência, Ciro Gomes (PDT) tem 8% e Simone Tebet (MDB), 5%. Os outros candidatos citados pela pesquisa não pontuaram. Brancos e nulos somam 3% e 2% disseram não saber em quem votar.

O PoderData consultou 3.500 eleitores por telefone entre os dias 4 e 6 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. O registro na Justiça Eleitoral é BR-03760/2022.