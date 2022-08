PoderData: Lula tem 44%; Bolsonaro, 37%; Ciro, 6%; Tebet, 4%

Pesquisa PoderData divulgada nesta quarta-feira, 17, mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 7 pontos à frente do presidente Jair Bolsonaro (PL). A distância entre eles oscilou um ponto para baixo em relação à rodada anterior do levantamento. Segundo o instituto, o candidato do PT tem, neste momento, 44% da preferência, ante 37% do chefe do Executivo.

Ciro Gomes (PDT) tem 6%, e Simone Tebet (MDB), 4%. Ambos empatam na margem de erro, que é de 2 pontos para mais ou para menos. Sofia Manzano (PCB) tem 1%. Outros candidatos não pontuaram. Esta foi a primeira vez que a sondagem testou os nomes de Roberto Jefferson (PTB) e Soraya Thronicke (União Brasil) na disputa. Esta entrou no lugar de Luciano Bivar, seu colega de partido que desistiu da disputa e foi desconsiderado. O nome do deputado André Janones (Avante) também foi excluído. Ele decidiu apoiar Lula, e o Avante aderiu à coligação do petista.

PoderData: na simulação de segundo turno, Lula tem 52% contra 38% de Bolsonaro. Foto: Marcelo Chello/Estadão

Lula tem 52% na simulação de segundo turno, contra 38% de Bolsonaro. A dianteira do petista é de 14 pontos. Na rodada anterior, a distância era de 10 pontos: o candidato do PT tinha 50% e o presidente, 40%.

O PoderData consultou 3.500 eleitores por telefone entre os dias 14 e 16 de agosto. A pesquisa é feita com recursos próprios. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, para mais ou para menos. O registro na Justiça Eleitoral é BR-02548/2022.