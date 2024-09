Polícia do DF impede fuga de detentos perigosos na Penitenciária da Papuda

BRASÍLIA - A Polícia Penal do Distrito Federal (PP-DF) impediu no último domingo, 8, uma fuga de detentos na Penitenciária da Papuda. Os presidiários que pretendiam escapar do presídio são de alta periculosidade e estão encarcerados em uma ala de segurança máxima.

A Penitenciária da Papuda, em Brasília Foto: Ernesto Rodrigues/Estadão

PUBLICIDADE Os detentos arrancaram pedaços de concreto que isolam os corredores. Eles quebraram estruturas de cimento que dão acesso ao telhado da Papuda e disfarçaram o espaço com pedaços de colchão. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape-DF), a descoberta do plano de fuga se deu quando um dos agentes penitenciários detectou os danos na estrutura de cimento e em uma área onde os detentos recebem o banho de sol.

“Durante a revista das celas no domingo, um dos agentes detectou danos significativos na estrutura da cela e no solarium (área onde os custodiados recebem banho de sol), que estavam disfarçados com pedaços de colchão”, afirmou a Seape em nota.

A pasta afirmou ainda que as estruturas da cela e do solarium são apenas dois dos obstáculos que “ajudam a prevenir fugas” na Penitenciária da Papuda.

A cela onde os presidiários estavam encarcerados foi isolada para perícia e os envolvidos no plano de fuga foram conduzidos a uma delegacia para o registro de boletim de ocorrência. A Seape-DF não informou o nome dos detentos.

