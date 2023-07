PF vai investigar fala de Eduardo Bolsonaro, que compara ‘professores doutrinadores’ a traficantes

Conheça a estratégia de Ciro, Torres, Filipe Barros e militares para evitar Bolsonaro inelegível

Aliados do ex-presidente tentaram minimizar sua conduta em reunião com diplomatas - pivô de condenação no TSE - alegando que declarações eram ‘hipóteses’, mas não ‘afirmações’ e sustentando ‘simplicidade de linguagem’ e ‘falta de intenção’ do ex-chefe do Executivo