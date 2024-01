PF prende tenente-coronel da reserva em flagrante por posse ilegal de arma de fogo no RJ

Um tenente-coronel da reserva do Exército foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. A ação foi realizada na manhã desta sexta-feira, 26, pela Polícia Federal (PF) em conjunto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Rio (FiccoI-RJ).

PUBLICIDADE O militar, que também é ex-CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), era alvo da Operação Acervo Ilegal, que investiga crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo, além de comércio clandestino de armamento. Segundo a PF, o tenente-coronel, de 50 anos – que não teve o nome divulgado –, é investigado pela posse de 33 armas de fogo ilegalmente, mas os agentes da PF encontraram um revólver em situação irregular, o que resultou na prisão em flagrante.

Em 2023, o Exército Brasileiro cassou o registro e a autorização de posse de arma do militar. Ele já havia sido investigado em 2019 por desvio de armas de fogo enquanto chefiava o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) na 1ª Região Militar.

Além do revólver, “um número considerável de munições, além de outros elementos de prova” teriam sido apreendidos. Em nota, a PF disse que o militar foi encaminhado para o sistema prisional e permanecerá à disposição da Justiça.

Arma de fogo ilegal apreendida com militar da reserva em Niterói (RJ). Foto: Reprodução/Comunicação Social da Polícia Federal no Rio de Janeiro

Novas regras

Nesta terça-feira, 23, o Exército emitiu autorização para que policiais e bombeiros militares tenham em casa até seis armas de fogo, sendo até cinco de uso restrito – aquela que só pode ser utilizada pelas Forças Armadas, por alguns órgãos de segurança e por pessoas habilitadas, como atletas.

Entre elas, estão liberados alguns tipos de fuzis – equipamentos não recomendados para defesa pessoal. A medida trata de equipamentos que podem ser adquiridos para acervos particulares, sem relação com as armas institucionais usadas para o trabalho.

Publicidade

A medida representa um afrouxamento nas normas que vigoraram antes e durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), quando militares estaduais podiam comprar duas armas de uso restrito, ao invés de cinco.