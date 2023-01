Polícia Federal retoma serviços de passaporte em São Paulo

A Polícia Federal informou que foram retomados os serviços relativos à emissão de passaportes na Superintendência Regional em São Paulo, após atravessar todo o período da manhã e parte da tarde desta sexta feira, 2, sem atendimento ao público em razão da falta de energia elétrica desde as 16h30 do dia 1.º de janeiro.

Em nota à imprensa, a PF anunciou que os trabalhos foram reiniciados às 14 horas, seguindo uma programação específica.

1) Requerentes de passaporte agendados para 2/01: não haverá expediente nesta data. Os agendados podem retornar até o dia 16 de janeiro, com o protocolo do dia 2/01 e serão "encaixados para atendimento".

2) Retirada de passaporte: o atendimento foi retomado e será feito até as 17h30. Os passaportes têm um chip de segurança que somente pode ser acionado por meio do sistema informatizado.

3) Passaporte de urgência: somente haverá emissão na delegacia do Aeroporto Internacional de São Paulo - Guarulhos, no horário normal de expediente.

4) Setor de Registro de Estrangeiros: o atendimento foi retomado e será feito até as 17h30. Os agendados para hoje podem retornar até o dia 16 de janeiro, com o comprovante de agendamento do dia 2/01, no mesmo horário agendado anteriormente.

5) Outros setores: O atendimento foi retomado normalmente, até o horário normal de expediente.

A PF informou que desde as 16h30 do dia 1.º de janeiro estava fazendo uso do gerador. Em nota, a PF destacou. "Houve uma pane no gerador, mas a energia elétrica foi retomada por volta das 11h30 (desta sexta feira, 2). Em razão dos acionamentos e desligamentos abruptos, houve dificuldades na retomada de funcionamento dos sistemas, o que somente aconteceu às 14hs."