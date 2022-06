Polícia identifica suspeito de participação em desaparecimento de indigenista e jornalista

A Polícia Civil do Amazonas identificou um suspeito de participação no desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, na região do Vale do Javari, no extremo oeste do Estado. Ele prestou depoimento à Polícia na noite desta terça-feira, 7. O Estadão apurou que se trata de um homem chamado Amauri, conhecido pelo apelido de “Pelado”.

O homem vive na comunidade de São Rafael, conhecida pela forte influência de garimpeiros, caçadores, pescadores e traficantes de drogas. A localidade é usada como base para invasões de terras indígenas do Javari.

O Comando Militar da Amazônia divulgou imagens sobre a operação de busca ao indigenista Bruno Pereira e ao jornalista inglês Dom Phillips Foto: Divulgação/Comando Militar da Amazônia

Ao todo, a Polícia já ouviu cinco pessoas. As outras quatro na condição de testemunhas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, ainda ninguém foi preso por envolvimento no caso. A informação é da noite desta terça.

Ainda não há informações oficiais sobre o paradeiro de Pereira e Phillips. Os dois estão desde a manhã do último domingo, 5, sem fazer contato. Eles desapareceram antes de concluir um percurso de duas horas até a cidade de Atalaia do Norte (AM).