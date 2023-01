Polícia Militar do DF prende dois extremistas que atearam fogo em carro na entrada do Congresso

BRASÍLIA – A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu neste domingo, 8, dois extremistas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro por terem colocado ateado em um carro da polícia parlamentar, na entrada do Congresso Nacional.

Um grupo de 20 policiais entrou no meio da multidão para prender os golpistas. Manifestantes ao redor tentaram impedir a prisão, mas cederam. A política tirou os homens do meio da multidão e levou pra área de isolamento da Polícia Militar perto do Itamaraty.

O repórter @weslley_galzo registrou a prisão de dois extremistas que atearam fogo em carro da Polícia parlamentar. Acompanhe a cobertura completa no @Estadao pic.twitter.com/KdN5dINsvy — Anna Carolina Papp (@annacarolpapp) January 8, 2023

Extremistas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro agrediram policiais militares do Distrito Federal. Em um vídeo, é possível ver um deles sendo derrubado do cavalo e sendo agredido com pauladas.

A Praça dos Três Poderes foi tomada pelo vandalismo. Bolsonaristas radicais invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto na tarde deste domingo, 8, em um ato que pede intervenção das Forças Armadas e a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram os prédios públicos, depredando tudo por onde passaram. Os extremistas chegaram ao terceiro andar do Planalto, onde fica o gabinete do presidente da República.

Os poucos policiais que estavam na Praça dos Três Poderes fizeram disparos de gás de pimenta para tentar conter os radicais. A ação não conseguiu impedir que os três principais prédios da República fossem invadidos e ocupados.

Mesmo com a crise instalada na Esplanada, a Política Militar do Distrito Federal continua permitindo que manifestantes transitem livremente pela área, sem nenhum tipo de restrição. Após extremistas furarem o bloqueio invadirem o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, parte dos policiais abandonou as barreiras de segurança. Um grupo foi flagrado comprando água de coco em frente à Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida.