Polícias legislativas realizaram 44 prisões em flagrante de criminosos, diz Pacheco

BRASÍLIA - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), informou que as polícias legislativas, órgãos responsáveis pela segurança do Congresso Nacional, realizaram 44 prisões em flagrante de golpistas que participaram das manifestações antidemocráticas no domingo, 8. De acordo com Pacheco, com essas pessoas, foram encontradas machadinhas, facões, porretes e estilingues com esferas de aço usados para atacar os policiais.

“Registro aqui o trabalho das polícias legislativas, órgãos responsáveis pela segurança do Congresso Nacional, que realizaram 44 prisões em flagrante”, declarou Pacheco no Twitter na manhã desta segunda-feira, 9. O senador classificou os golpistas que participaram dos atos de ontem como “criminosos que protagonizaram atos antidemocráticos e cenas de selvageria em Brasília”.

De acordo com o parlamentar, todos os detidos foram encaminhados para o complexo penitenciário da Papuda, no Distrito Federal.

Golpistas apoiadores de Bolsonaro invadiram o Congresso Nacional, o STF e o Palácio do Planalto no domingo. Foto: Rodrigo Silviano/Estadão

Há pouco, o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou à Globo News que Pacheco deve chegar em Brasília por volta das 18h. Como mostrou o Broadcast Político, Pacheco convocou sessão extraordinária do Congresso Nacional “durante o prazo necessário” para votar a intervenção federal no Distrito Federal decretada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os parlamentares estavam de recesso até o final do mês.