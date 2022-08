‘População pobre em SP não vai pagar imposto’, diz Garcia na sabatina ‘Estadão’/FAAP

O candidato ao governo de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), se comprometeu nesta segunda-feira, 22, durante sabatina promovida pelo Estadão e pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), a isentar do pagamento de impostos a população em situação de extrema pobreza que vive no Estado. Garcia reiterou a promessa de que, se reeleito, já em 2023 irá colocar a proposta em prática por meio da nota fiscal paulista. “O governo vai devolver o imposto pago por essas famílias carentes”, disse.

No momento, o Estado de São Paulo possui 2,25 milhões de famílias cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), valor superior ao informado pelo candidato, que afirmou ter registrados no cadastro 1,75 milhão de famílias. O número de famílias em extrema pobreza em São Paulo cadastradas no sistema chega a 43% do total de famílias que estão no CadÚnico, e corresponde à renda per capita de até R$ 105 por mês.

Atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB) e candidato à reeleição, participou nesta segunda-feira (22) de sabatina do Estadão, realizada no auditório da Faap Foto: Werther Santana/Estadão

Segundo o candidato, cada família poderia inscrever um número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) em notas fiscais e o governo do Estado devolveria o imposto pago nessas transações comerciais.

A declaração foi feita durante sabatina promovida pelo Estadão em parceria com a Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), na manhã desta segunda-feira, 22. O candidato também reiterou sua promessa e apresentou dados errados em sua conta no Twitter.

A população pobre em SP não vai mais pagar imposto. Toda a população em extrema pobreza inscrita no CADÚNICO (hoje são 1,7 milhão de famílias) vai receber de volta integralmente os impostos estaduais via Nota Fiscal Paulista.#PraFrenteSP #Rodrigo45 #SabatinaEstadaoFAAP — Rodrigo Garcia (@rodrigogarcia_) August 22, 2022

Em nova rodada da pesquisa Real Time Big Data para o governo do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia recebeu 20% das intenções de voto e está empatado com o candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos), apoiado por Bolsonaro (PL).

