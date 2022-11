Por que não se pode tratar a saúde do presidente como segredo de Estado; leia análise

Publicidade

BRASÍLIA - A divulgação do procedimento cirúrgico a que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva foi submetido no último fim de semana destoa da prática que o presidente Jair Bolsonaro adota em assuntos de saúde pessoal. O atual presidente prefere o sigilo, mesmo sendo a saúde do chefe do Executivo federal uma informação de interesse público.

Quando tem alguma intercorrência, Bolsonaro costuma recorrer ao Hospital das Forças Armadas (HFA). Nesses casos, não se tem notícia dos procedimentos que são adotados em relação ao presidente. Os registros de boletim médico são de quando Bolsonaro precisou ser internado em São Paulo em 2021 por conta de ter sido detectada obstrução intestinal.

O presidente Jair Bolsonaro durante sua internação em São Paulo em julho de 2021

Durante a pandemia, o presidente fez segredo dos exames que realizou. O Estadão tentou, por meio da Lei de Acesso à Informação, obter os resultados dos testes feitos pelo presidente para detecção do novo coronavírus (Covid-19). O pedido foi negado pelo governo.

O jornal recorreu, então, à Justiça para ter acesso à informação. O Tribunal Regional Federal atendeu o pedido e determinou a divulgação. Um recurso foi apresentado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) que suspendeu os efeitos da decisão do TRF de São Paulo. Não se sabe quando Bolsonaro fez os testes, quando soube que deu positivo para covid-19 e se, contaminado, ainda insistiu em participar de atos públicos. A dúvida que o próprio presidente preferiu manter ao redor de si paira ainda hoje por conta da persistência no segredo que faz sobre sua saúde.

A gestão Bolsonaro também impôs sigilo à carteira de vacinação presidencial. O insistente discurso de levantar dúvidas sobre a eficácia das vacinas é o contexto em que o Palácio do Planalto preferiu dar ao tema já que o presidente não fazia mesmo questão de vacinar-se e propagava que talvez viesse a ser o último no País a fazê-lo.

Mais recentemente, já derrotado por dois turnos de urnas, Bolsonaro trancou-se no Palácio da Alvorada. Foi por conta de auxiliares que ficou-se sabendo de uma ferida na perna que o estaria deixando recolhido. Não se sabe nada sobre a gravidade, o tratamento ou mesmo tempo de recuperação da perna presidencial.

Quando assumir o cargo em janeiro de 2023, o petista terá atrás de si o precedente que não espera-se ver repetido na Presidência da República, ainda que um ou outro auxiliar venha lhe dizer ao pé do ouvido que o Estado precisa do sigilo para se proteger.