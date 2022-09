Portugal reforça policiamento para eleição do Brasil; 80 mil eleitores estão aptos a votar no país

ESPECIAL PARA O ESTADÃO / LISBOA - Com o dobro do número de eleitores brasileiros verificado em 2018 e preocupações com o clima de polarização política, Portugal irá reforçar o policiamento nas seções eleitorais montadas em Lisboa, no Porto e em Faro neste domingo, 2. Mais de 80 mil brasileiros estão aptos a ir às urnas no país.

Além do efetivo, não revelado, da Polícia de Segurança Pública (PSP) - cujas autoridades já se reuniram por duas vezes com o Consulado Brasileiro em Lisboa, responsável por centralizar a organização das eleições -, até um pequeno número de seguranças privados já foi contratado pelo Itamaraty. “Podemos aumentar o número, se for necessário”, afirmou o cônsul-geral do Brasil em Lisboa, Wladimir Valler Filho, que, entretanto, prevê eleições “pacíficas e harmônicas.”

O Itamaraty também deslocou para Portugal, onde se encontra o maior contingente de eleitores brasileiros na Europa, uma equipe de dez diplomatas para reforçar o acompanhamento do processo eleitoral nas três cidades em que há consulados no País.

O cônsul-geral informou ainda que todas as 58 urnas que serão usadas já foram checadas, de acordo com os critérios e orientações do Tribunal Superior Eleitoral ( TSE), e apenas uma precisou ser substituída. “Foram todas testadas e lacradas”, informou.

Diplomata Paulino Franco de Carvalho Neto e cônsul Wladimir Valler Filho acompanham a eleição em Portugal Foto: Mara Bergamaschi/ESTADÃO

Na capital, mais de 45 mil brasileiros estão aptos a votar no domingo, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. A polícia portuguesa estará no local, nas imediações e nas estações de metrô e demais transportes. Fora do Brasil só é possível votar para presidente e vice.

“Temos plena convicção de que, tanto no exterior como no Brasil, de modo geral, as eleições serão realizadas de modo plenamente pacífico para que os cidadãos brasileiros possam exercer o seu direito”, afirmou diplomata Paulino Franco de Carvalho Neto, que viajou de Brasília para Portugal especialmente para as eleições.

Ele não quis comentar os constantes ataques feitos pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) à confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro. Paulino destacou o trabalho do chanceler Carlos França em favor da tranquilidade das eleições no exterior, destacando sua recente visita à Flórida, nos Estados Unidos, onde se concentra também grande número de brasileiros.