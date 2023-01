Posse de Lula gera 1,6 milhão de publicações e comentários positivos dominam redes sociais

A posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva estimulou cerca de 1,6 milhão de publicações nas redes sociais neste domingo, 1º, com predominância de comentários positivos, segundo monitoramento da Torabit obtido com exclusividade pelo Estadão. O momento de entrega da faixa presidencial foi o que mais gerou repercussão, por volta das 16 horas. O petista subiu a rampa do Planalto com sete representantes da sociedade civil e recebeu o adereço das mãos de uma catadora de materiais recicláveis.

O segundo tema com maior reverberação foi o pedido de análise das decisões que impuseram sigilo de cem anos sobre informações da gestão Jair Bolsonaro. Junto à entrega da faixa, o “revogaço” de Lula motivou cerca de 99% do volume de menções positivas ao evento. No mesmo momento, apoiadores do ex-presidente criticaram a revogação dos decretos sobre armas, fazendo com que o porcentual de publicações negativas atingisse o maior nível do dia, com 27% do total.

Desfile a carro aberto no Rolls-Royce presidencial gerou pico de publicações sobre Geraldo Alckmin e sua mulher, Lu Alckmin. Foto: Ueslei Marcelino/Reuters

Segundo a sócia-fundadora do Torabit Stephanie Jorge, Lula sai ganhando por iniciar o governo com percepção majoritariamente positiva de sua posse nas redes. Ela avalia que o monitoramento indica acerto do formato escolhido para o evento, sobretudo quanto à decisão de colocar pessoas comuns para entregar a faixa presidencial ao petista.

“O movimento nas redes no dia da posse revelou o acerto na escolha do formato inédito durante a passagem da faixa presidencial, a expectativa dos usuários com os sigilos impostos pelo governo anterior e decepção dos bolsonaristas com o seu ídolo. O mais importante: Lula começa a gestão com um bom colchão de boa vontade nas redes”, afirmou Stephanie.

Além de Lula, outra figura de destaque nas redes foi Rosângela Silva, a Janja. A primeira-dama recebeu menções positivas durante praticamente o dia inteiro, com 49% a favor, 20% contra e 31% de mensagens neutras. A cachorrinha Resistência, que subiu a rampa com o presidente, apareceu com bastante frequência nas postagens sobre a primeira-dama, além de um pico de menções à socióloga no momento do beijo em Lula no Festival do Futuro.

“Ô Geraldo, quer dar um beijo na Lu?” O grito da Janja HAHAHA pic.twitter.com/CFay9mfxMs — Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) January 2, 2023

O vice-presidente Geraldo Alckmin vem logo em seguida, tendo recebido 38% de menções positivas, 16% negativas e 46% neutras. Entre os termos de destaque, houve publicações sobre sua mulher, Lu Alckmin, ao automóvel Rolls-Royce, no qual ele desfilou com Lula, e à palavra “feliz”, com usuários das redes observando o fato de o ex-governador ter finalmente conseguido chegar ao Planalto, após ser derrotado em eleições passadas para presidente.

Também foi muito compartilhado um trecho da transmissão da posse em que Alckmin cochicha para Lula: “O povo está feliz”.

o Alckmin tá tão feliz que se precisar ele vai empurrando o Rolls-Royce — Fernanda Lopes (@feernandalopes) January 1, 2023

Lula: parece que o Brasil tava precisando disso

Alckmin: é isso ai… o povo tá feliz



🥹❤️ pic.twitter.com/0Ko1RYRiYS — pptink ✨ fan account (@pptink) January 1, 2023

Bolsonaro

Bolsonaro, que esteve ausente na posse de seu sucessor, foi mencionado em pouco mais de 600 mil publicações sobre o evento. O maior volume de postagens que o citaram foi negativo (48,7%), muitas delas celebrando o fato de ele ter saído da Presidência. Menções positivas vieram de seus apoiadores, que acreditavam ainda ser possível que Bolsonaro ordenasse uma intervenção para impedir o governo Lula (27,1%).

O termo mais associado ao nome do ex-presidente foi “Forças Armadas”. Nesse contexto, apareceram publicações de bolsonaristas criticando a atuação do Exército, o discurso do general e ex-vice-presidente Hamilton Mourão, notícias sobre acampamentos bolsonaristas e fake news sobre possível intervenção militar.

Porém, segundo Stephanie, as publicações de apoiadores do ex-presidente não tiveram fôlego para tirar o protagonismo das mensagens focadas na posse. ”Não se viu nenhum movimento orquestrado como havia diariamente durante a campanha eleitoral”, afirmou.