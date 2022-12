Posse de Lula: nova presidente do Peru e primeira-dama do México confirmam presença; veja a lista

BRASÍLIA - A nova presidente do Peru, Dina Boluarte, que assumiu o país andino após uma tentativa de golpe de Estado do ex-presidente Pedro Castillo, é a mais recente chefe de Estado a confirmar presença na posse de Luiz Inácio Lula da Silva, no domingo, dia 1º de janeiro. Ao todo, 30 chefes de Estado e de governo assistirão à cerimônia em Brasília, conforme lista atualizada pela organização.

As confirmações foram enviadas por embaixadas em Brasília, por meio de notas verbais ao Itamaraty e informadas à equipe do gabinete de transição. Ambos são responsáveis pelo cerimonial da posse.

Leia também Ministro da Justiça substituto autoriza apoio da Força Nacional à PRF na operação da posse de Lula

A nova presidente do Peru, Dina Boluarte, é a mais recente chefe de Estado a confirmar presença na posse de Lula, marcada para o dia 1º de janeiro de 2023. Foto: Bienvenido Velasco / EFE

A primeira presidente peruana assumiu o país vizinho no dia 7 de dezembro, após Castillo ter sido destituído pelo Congresso. Desde então, tenta contornar a instabilidade política interna. Ela é a sexta presidente a assumir o governo peruano desde 2016. Nenhum concluiu o mandato. Para tentar evitar o processo de impeachment, ele tentou um golpe, mas não teve apoio e acabou preso. Ela era vice-presidente de Castillo, eleita pelo partido Peru Libre, mas não apoiou as medidas de radicalização num “governo de emergência”: o fechamento do Congresso, ampla reforma no Judiciário e Ministério Público, além de toque de recolher. Na ocasião, a presidência do Peru já havia recebido um convite do Itamaraty, a pedido de Lula. Originalmente, o destinatário era Pedro Castillo.

Outro governante de esquerda na América Latina, o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, não atenderá à posse. Ele comunicou que será representado pela mulher, a primeira-dama Beatriz Gutiérrez Müller. Beatriz tem algo em comum com a mulher de Lula, Janja da Silva: não gosta de ser chamada pela expressão “primeira-dama”.

Também confirmou presença na posse o presidente do Togo, Faure Gnassingbé. O gabinete de transição já havia anunciado os primeiros 17 países com chefes de Estado confirmados. Agora são 19. Todos presidentes, à exceção do rei da Espanha, Felipe VI. Embora não seja chefe de Estado, a primeira-dama mexicana será recebida em Brasília com esse status e ficará próxima aos presidentes, segundo diplomatas envolvidos nos preparativos.

Outros países decidiram enviar representantes em lugar dos chefes de Estado e de governo. Alguns são vice-presidentes ou vice-premiês. A expectativa de diplomatas envolvidos nos preparativos é de que a lista não aumente muito até 1º de janeiro. A lista de precedência na posse e de posicionamento obedece à ordem de confirmações.

Conforme os dados divulgados pela equipe de Lula cerca de 120 países estarão representados na posse, com autoridades de todos os níveis, inclusive embaixadores que já atuam no País. Desses, 65 delegações estrangeiras virão com chefes de Estado, de governo ou enviados especiais, como chanceleres, chefes de poderes legislativos e ministros.

Veja a lista países com chefes de Estado confirmados na posse de Lula:

Portugal

Argentina

Timor Leste

Cabo Verde

Alemanha

Continua após a publicidade

Espanha

Guiné Bissau

Colômbia

Uruguai

Equador

Angola

Bolívia

Continua após a publicidade

Chile

Paraguai

Guiana

Suriname

Honduras

México*

Togo

Continua após a publicidade

Peru

*O presidente do México enviou a primeira-dama em seu lugar

Veja a lista países com vice-presidentes confirmados na posse de Lula:

China

Cuba

El Salvador

Panamá

Continua após a publicidade

Veja a lista países com chefes de Governo confirmados na posse de Lula:

República de Guiné

Mali

Marrocos

São Vicente e Granadinas

Azerbaijão**

Ucrânia**

Continua após a publicidade

**países enviaram vices-primeiros ministros

Veja a lista países com chefes de Poder Legislativo confirmados na posse de Lula:

Rússia

Argélia

Irã

República Dominicana

Moçambique

Continua após a publicidade

Jamaica

Guiné Equatorial

Sérvia

Veja a lista países com chanceleres confirmados na posse de Lula:

Turquia

Costa Rica

Palestina

Guatemala

Gabão

Zimbábue

Haiti

Nicarágua

África do Sul

Camarões

Arábia Saudita

Veja a lista países e organizações com enviados especiais e representantes confirmados na posse de Lula:

União Europeia

Estados Unidos

Reino Unido

Japão

França

Organização das Nações Unidas

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)

Associação Latino-Americana de Integração (Aladi)

Banco Interamericano de Desenvolvimento

Organização do Tratado de Cooperação Amazônica