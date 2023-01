Posse de Tarcísio tem pedidos para SP salvar o País, presença de Janaína Paschoal e presidente do BC

Ao chegar em sua cerimônia de posse como governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi ovacionado por apoiadores do seu padrinho político, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que participam de atos antidemocráticos e pedem intervenção militar. Durante a solenidade, também foi aplaudido pela plateia, mas não deixou de receber cobranças.

“Estou de olho em você”, gritou uma das pessoas que estava na plateia. Críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também foram constantes.

Manifestantes apoiam Tarcísio em cerimônia de diplomação

“Lula, ladrão, seu lugar é na prisão”, se ouviu dos que ocupavam as cadeiras da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Uma lembrança sobre de onde veio grande parte da força política de Tarcísio, que, nos últimos meses, ensaiou um afastamento do ex-presidente ao declarar que não era um “bolsonarista raiz”. A fala causou revolta dos apoiadores do então presidente da República.

No Plenário, Tarcísio foi recebido pelo presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB), e conduzido à mesa pela deputada Janaina Paschoal (PRTB). Também esteve presente o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que veio de Brasília para prestigiá-lo.

A plateia da Alesp ficou dividida entre convidados e deputados estaduais, entre os parlamentares, estava Douglas Garcia (Republicanos), deputado que hostilizou a jornalista Vera Magalhães em debate na TV Cultura e foi criticado por Tarcísio durante a campanha.

Ao deixar o prédio da Alesp, Tarcísio voltou a ser aplaudido pelos manifestantes que questionam o resultado das urnas. Acampados no entorno do Comando Militar do Sudeste, vizinho à Alesp, o grupo cantou “Tarcísio cadê você eu vim aqui só para te ver” e “governo de São Paulo salve o Brasil” enquanto o governador recebia honrarias militares no estacionamento da Casa. Durante a cerimônia, o governador chegou a parabenizar o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), Paulo Galizia, pela condução do processo eleitoral.