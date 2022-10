Posso votar no segundo turno sem biometria cadastrada?

Publicidade

Com a chegada do segundo turno das eleições de 2022, uma das principais dúvidas dos eleitores que tem aparecido nos serviços de busca diz respeito à possibilidade de votar no próximo domingo, 30, sem ter feito o cadastro da biometria. No primeiro turno, a atualização da biometria gerou filas em diversas cidades pelo País, atrasando o processo de votação em algumas localidades.

Se você não realizou tal cadastro, não se preocupe. É possível votar normalmente, mesmo que você não tenha coletado os dados biométricos. A única obrigação para participar da votação é ter o cadastro eleitoral regular.

Fila para votação no primeiro turno.

Outras questão que é comum aos eleitores nessa reta final é se é necessário levar o título de eleitor ou o e-Título, via digital do documento, no momento da votação. Caso você não tenha acesso a essa documentação, não se preocupe, ela não é necessária. Para votar no dia 30, você só precisa apresentar um documento oficial com foto, como o RG ou a CNH.

Tem outras dúvidas? Confira essa e outras respostas aqui.