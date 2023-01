PP, PL e Republicanos fecham bloco a favor de Rogério Marinho no Senado

BRASÍLIA – O PP, PL e Republicanos anunciaram, nesta quarta-feira, 25, formação de bloco no Senado a favor da candidatura do senador eleito Rogério Marinho (PL-RN) à presidência da Casa. O anúncio será formalizado em encontro na sede do PL em Brasília no próximo sábado, 28, às 11h.

De acordo com nota enviada pelo PL nesta noite, o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, se reuniu com o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, com senadora eleita e líder do PP, Tereza Cristina, e com Marinho para decidir sobre a formação de apoio. “O bloco PL/PP/Republicanos dá musculatura política a Rogério Marinho que deseja resgatar a independência e o protagonismo do Senado Federal, se eleito”, declarou a nota.

Leia também Alckmin escala crítico de Tebet para secretaria do MDIC

De acordo com o Placar Estadão, Pacheco tem 22 votos e Marinho, 13. Foto: Roque de Sá/Agência Senado

Conforme mostrou o Estadão/Broadcast, Costa Neto articulava nos bastidores apoio, além do PL, do Republicanos e PP para Marinho. O principal adversário de Marinho é o atual presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), favorito na corrida. Até o momento, o atual presidente do Senado soma apoio de sete partidos: PSD, PT, Rede, Cidadania, PSB, Pros e PDT.

De acordo com o Placar Estadão, Pacheco soma mais votos declarados em sua tentativa de reeleição do que Marinho. Na última semana, a reportagem consultou todos os 81 senadores que irão compor a próxima legislatura, entre eleitos e reeleitos. Pacheco tem 22 votos e Marinho, 13. Eduardo Girão (Podemos-CE) também se apresenta como candidato, e, por enquanto, tem apenas o próprio voto.

Como mostrou o Estadão, a corrida pelo Congresso ganhou contornos de terceiro turno da eleição presidencial, opondo Pacheco, que tem tido sua imagem associada a Lula, e Marinho, ligado a Bolsonaro. O tema tem mobilizado as redes sociais, sobretudo por empenho de apoiadores do ex-presidente.