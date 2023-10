Pré-candidatura de Kim Kataguiri é impulsionada por evento do União Brasil em São Paulo

O deputado federal Kim Kataguiri (União-SP) busca viabilizar a sua candidatura à Prefeitura de São Paulo nas eleições do ano que vem. Para isso, conta com o respaldo de figuras-chave do partido, como o vice-presidente Antônio Rueda (SP) e o secretário-geral ACM Neto (BA). Nesta quinta-feira, 26, a legenda vai promover um evento para debater o futuro da capital paulista. Nos bastidores, porém, o encontro é interpretado como um apoio de parte da cúpula do União Brasil à candidatura de Kataguiri.

Interlocutores do deputado federal afirmam que a pré-candidatura de Kataguiri será uma das principais pautas do encontro. Procurado pelo Estadão, o deputado disse que o seminário não se trata de um evento eleitoral, mas ponderou que a presença de lideranças nacionais do União Brasil indicam um apoio a sua candidatura. Recentemente, o deputado indicou que pretende rivalizar com o prefeito Ricardo Nunes (MDB) para ser o nome da direita na disputa pela Prefeitura.

O evento terá quatro painéis que vão discutir propostas para a capital em diferentes áreas, economia, educação, saúde e segurança. Entre os participantes, Kataguiri será o único a falar em todos os painéis. Além dele, vão participar do encontro os senadores Efraim Filho (PB) e Sérgio Moro (PR), os deputados federais Elmar Nascimento (BA) e Zacharias Calil (GO), o ex-prefeito de Salvador ACM Neto e outras lideranças políticas.

No início de junho, Kataguiri conquistou a vitória nas prévias do Movimento Brasil Livre (MBL) para se candidatar à Prefeitura de São Paulo nas eleições de 2024. Porém, dentro do partido União Brasil, ele enfrenta resistência considerável por parte do diretório municipal, que prefere apoiar a reeleição de Nunes.

Ao mesmo tempo, alguns parlamentares da legenda acreditam que a pré-candidatura de Kataguiri poderia “valorizar” o partido durante as negociações com Nunes para a escolha do vice-prefeito na chapa do emedebista.

Avanço em bandeiras da esquerda

No fim de setembro, Kim Kataguiri esteve em um workshop do União Brasil sobre violência contra as mulheres. Chamado de “Defesa Lilás”, o evento busca ensinar parlamentares e potenciais lideranças sobre como lidar com violência de gênero. O deputado e Antonio de Rueda foram os únicos homens a discursar.

O evento demonstra uma tentativa do União Brasil de avançar em uma pauta típica da esquerda, que é o combate à violência contra a mulher. Entre políticos de direita, a abordagem do assunto é mais incipiente. Kataguiri negou que a sua ida ao evento possa sinalizar um peso maior às pautas identitárias na sua campanha.

“As esquerdas fazem parecer que nós somos inimigos de todos esses grupos, quando, na realidade, é o contrário. Vamos falar sobre a abolição da escravatura. Quem acabou com a escravidão no mundo foi o movimento liberal. Apesar dos discursos, o que de fato se defende no campo da direita são os direitos e as garantias fundamentais individuais”, disse o deputado.