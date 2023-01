Prefeita renuncia ao cargo em MT por discordar de Lula na Presidência

A prefeita de Carlinda, município com pouco mais de 10 mil habitantes em Mato Grosso, anunciou nesta terça-feira, 3, que vai renunciar ao cargo por causa da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva à frente da Presidência. Carmelinda Leal Martines Coelho, filiada ao União Brasil, continuará trabalhando até 31 de janeiro, quando assume o posto seu vice, Pastor Fernando Ribeiro (PSC).

“Minhas convicções políticas me colocaram na contramão da administração que se inicia no dia 1º de janeiro pelo novo presidente da República e, por isso, não tenho forças para continuar dando o melhor de mim à frente do Executivo municipal”, diz a carta de renúncia da prefeita.

Carmelinda Leal Martines Coelho, prefeita que renunciou ao cargo após posse de Lula.

No documento, Carmelinda afirma que abdica do mandato “tranquila”, após ter agido para que o município “avançasse no equilíbrio das contas públicas, na melhoria da saúde, da educação e dos mais diversos setores”. Carlinda fica localizada próxima ao fim do trecho matogrossense da BR-163, conhecida como “rota da soja” por sua ligação com o agronegócio brasileiro.

O partido de Carmelinda, União Brasil, foi contemplado com cargos no governo Lula. O petista deu dois ministérios à legenda: Comunicações, para Juscelino Filho; e Turismo, para Daniela Carneiro. O ex-presidente Jair Bolsonaro venceu as eleições em Carlinda, com 58,19% dos votos no segundo turno.

Casada com um pecuarista, Carmelinda foi eleita em 2016 e reeleita em 2020, em ambas as ocasiões com mais de 4 mil votos. Ela foi a primeira mulher a assumir o cargo mais alto do Executivo na cidade.