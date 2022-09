Prefeito de cidade no Paraná libera servidores públicos para acompanhar visita de Bolsonaro

O prefeito do município de Prudentópolis, no interior do Paraná, Osnei Stadler, liberou os servidores públicos de suas funções na prefeitura para acompanhar uma motociata com a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL), que acontece nesta quinta-feira, 15. Decreto publicado no Diário Oficial do município permite que os funcionários não trabalhem “exclusivamente durante o tempo da visitação” do chefe do Executivo, que é candidato à reeleição.

A autorização vale apenas para servidores cuja paralização não incorra em prejuízos aos serviços públicos, como coleta de lixo, limpeza pública, segurança pública, serviços de saúde, educação e tributários. Segundo o decreto, os servidores que deixarem os postos de trabalho deverão realizar compensação posterior.

Bolsonaro em motociata com apoiadores em Curitiba no dia 31 de agosto. Foto: Albari Rosa/AFP

O prefeito justifica a medida considerando “a excepcionalidade do momento histórico” da visita do presidente ao município e o “interesse manifestado por grande parcela dos servidores públicos para acompanhamento da visita”. A presença de Bolsonaro em Prudentópolis foi divulgada pelo próprio prefeito em seu Instagram, que também convidou a população a participar do encontro.

Decreto municipal libera servidores para participar de moticiata do presidente Jair Bolsonaro Foto: Reprodução/Diário Oficial de Prudentópolis

“Amanhã será um dia histórico para a nossa cidade. Será um honra receber o nosso Presidente Jair Bolsonaro”, escreveu no instagram. O card de divulgação também indica a presença de Ademar Traiano (PSD), presidente da Assembleia Legislativa do Paraná.

A informação foi antecipada pelo jornalista Eduardo Matysiak e confirmada pelo Estadão.

