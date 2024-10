Prefeito de Goiânia volta atrás e cancela quase 2 mil demissões na prefeitura após perder eleições

A decisão do prefeito foi alvo de críticas. O Sindicato dos Jornalistas de Goiás enviou um documento ao gabinete de Cruz afirmando que, “independentemente do resultado das eleições e de que seja o período final de mandato, é necessário que a população continue a ser informada das atividades e serviços prestados pela prefeitura de Goiânia”. Entre os demitidos estavam 50 jornalistas que ocupavam cargos de assessoria em pastas da prefeitura.

A assessoria de Cruz disse em nota ao Estadão que as demissões foram um “ajuste da máquina” para cumprir com as metas fiscais e não prejudicar as contas da cidade.