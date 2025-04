Prefeito de Maricá propõe comprar SAF do Vasco

O clube associativo do Vasco é dono de 69% de sua SAF. A cota está ociosa desde o afastamento, em maio de 2024, da 777 Partners do comando do futebol do clube. A empresa americana seguiu com o controle das demais cotas. Desde então, o Vasco busca um novo sócio majoritário para sua SAF.

Em agosto de 2024, enquanto era candidato a prefeito, Quaquá celebrou o acesso do clube da cidade para a primeira divisão do Campeonato Carioca. Em entrevista à imprensa após a conquista do título, o petista prometeu “transformar Maricá na capital do esporte brasileiro”.