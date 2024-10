Prefeito reeleito de cidade do ES é vítima de tentativa de homicídio; polícia investiga o caso

A Polícia Científica do Estado disse que equipes realizaram a perícia no carro do prefeito, que apresentava três perfurações de arma de fogo no para-brisa dianteiro e duas no vidro traseiro, e outras perícias complementares estão em andamento em “caráter de urgência”.

Já a Polícia Civil informou que “as diligências e investigações relacionadas à tentativa de homicídio estão em andamento para identificar e responsabilizar os autores do crime”.