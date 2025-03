Prefeitos de capitais usam carnaval para mostrar serviço na área da segurança

Prefeitos das capitais com os carnavais mais tradicionais do País têm utilizado a festa como pretexto para exaltar as ações de suas gestões na segurança pública, uma das áreas que mais preocupam os eleitores brasileiros nos anos recentes. Nas redes sociais, os chefes dos Executivos municipais exibem números e provocam os colegas de outras cidades sobre quem tem o melhor carnaval do Brasil.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), foi quem começou o movimento. Ele gravou vídeo no sábado, 1.º, propagandeando o Smart Sampa, programa municipal que conta com reconhecimento facial e milhares de câmeras espalhadas pela capital paulista. A iniciativa é uma das principais marcas da gestão do emedebista na capital paulista e foi uma das bandeiras de sua campanha à reeleição.

Ricardo Nunes na entrega dos kits para os ambulantes na preparação para o carnaval Foto: Marcelo Pereira/Prefeitura de São Paulo

“Enquanto você curte o Carnaval, a Prefeitura segue trabalhando para que tudo siga bem nesse grande evento. Eu vim até o Smart Sampa para acompanhar essa mega operação que conta com 23 mil câmeras, 5 mil agentes, smart dog, smart bus e muito mais. Continuaremos utilizando a tecnologia, para identificar e prender criminosos, e garantir uma festa segura e alegre para nossa população”, escreveu Nunes na legenda da publicação.

Na gravação, o prefeito chama a Guarda Civil Municipal de Polícia Municipal, mas os vereadores de São Paulo ainda não aprovaram a mudança de nome depois que o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que órgãos do tipo podem fazer patrulhamento ostensivo e prisões em flagrante e conta sobre prisões realizadas após a identificação de foragidos pelas câmeras do programa. Ao final, provoca o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), e diz que São Paulo tem o "melhor e mais seguro" carnaval do Brasil. Paes respondeu a Nunes, também pelas redes. O chefe do Executivo carioca citou os prefeitos de Recife, João Campos (PSB), de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), e de Maceió, João Henrique Caldas (PL). "Vocês contam ou eu conto? Fofo ele, né...", escreveu. Reis foi o único a responder: "Eu amo a autoestima do prefeito de São Paulo. Enquanto eles decidem qual é o segundo melhor carnaval... Todo mundo sabe qual é o primeiro, né?".

Sem ter sido mencionado, o prefeito em exercício de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União), aproveitou a deixa para exibir os números do evento na capital mineira. Ele utilizou números parciais: até 11h de sábado, 1.º, 11 boletins de ocorrência haviam sido registrados por causa da festa na cidade. Damião ainda citou os mesmos termos de Nunes, dizendo que o carnaval em BH é “disparado o mais seguro” do País.

“Eu estou vendo a discussão do Nunes com o Paes, do Paes com o Nunes. Quero ver mostrar números. Dois dias de carnaval, dois milhões de foliões, apenas 11 boletins de ocorrência. Todas elas contra o patrimônio, pequenos furtos, nenhuma grave. Belo Horizonte não tem só o maior carnaval do Brasil. Tem o melhor carnaval do Brasil e disparado o mais seguro carnaval do Brasil”, disse Damião em um vídeo publicado no domingo, 2, sem esclarecer que os dados diziam respeito apenas às primeiras horas da festa no sábado.

