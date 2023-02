Prefeitos de SP, Rio, Recife e Salvador disputam quem tem o ‘melhor carnaval’

A celebração do carnaval virou motivo para uma disputa entre prefeitos de algumas das capitais que mais investem na folia. A brincadeira começou com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e se espalhou pelo País, com respostas de Eduardo Paes (PSD), do Rio de Janeiro, João Campos (PSB), de Recife, e Bruno Reis (União Brasil), de Salvador.

Ainda na sexta-feira, 17, Nunes e o governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmaram que o carnaval de São Paulo seria o maior do Brasil, em declaração dada antes do início dos desfiles das escolas de samba no sambódromo do Anhembi.

Leia também Carnaval na política: Anitta chama prefeito de Salvador de ‘delícia’, Tarcísio é vaiado e Lula viaja

“Eu não tenho dúvida nenhuma de que a gente vai ter o maior carnaval do Brasil, o melhor carnaval do Brasil”, disse o prefeito, citando a previsão de 15 milhões de foliões e incluindo na programação os blocos de rua. No site da prefeitura, Nunes também sinalizou uma previsão de movimentação financeira de R$ 2 bilhões.

Em entrevista ao G1, ele destacou também a comparação com o Rio de Janeiro. “Nós já somos o primeiro. O Eduardo Paes é meu amigo e me convidou pra passar o carnaval lá. Mas eu que convidei ele pra cá. Já temos um carnaval maior que o dele. Ele vai ter que aceitar”, brincou.

O prefeito do Rio não deixou barato e respondeu em seu Twitter, dando a entender que o carnaval é uma cultura originalmente carioca, que foi exportada para o País. “Adoramos exportar nossa cultura carioca. Ela é para todos. Quando acabar aí, a Sapucaí tá pronta para receber os dois”, disse, em referência a Nunes e Tarcísio.

Gente…. Vocês contam pra eles ou deixamos acreditar? 🙄😂🤷‍♂️. Adoramos exportar nossa cultura carioca. Ela é para todos. Qdo acabar aí, a Sapucaí tá pronta para receber os dois, cheios de balanço! Viva o carnaval brasileiro. Viva São Paulo, Salvador, Recife, BH, Rio e …… pic.twitter.com/QinKIqIOoV — Eduardo Paes (@eduardopaes) February 18, 2023

Segundo apurou o Estadão, a expectativa de órgãos municipais na semana anterior era de que a festa no Rio movimentasse R$ 4,5 bilhões — 12,5% a mais do que em 2020, a última folia completa antes da pandemia de covid-19.

Continua após a publicidade

A brincadeira não ficou reservada ao Sudeste. Prefeitos do Nordeste também colocaram suas próprias festas na comparação. Quem começou foi João Campos, do Recife, com postagem no fim da tarde do sábado, 18. Ele mencionou Nunes e Paes e garantiu que “nessa discussão, Recife chega virado no Jiraya pra ganhar”. Para reforçar, publicou fotos do Marco Zero de sexta-feira e do Galo da Madrugada de sábado, repletos de foliões.

Desculpa aí, @ricardo_nunessp e @eduardopaes, mas nessa discussão Recife chega virado no Jiraya pra ganhar. Olha só o Marco Zero ontem e o Galo da Madrugada hoje. Já deixo aqui o convite pra vocês conhecerem pessoalmente. Viva o Carnaval do Brasil! https://t.co/uC9JDo3yvN pic.twitter.com/YQtE50mlNg — João Campos (@JoaoCampos) February 18, 2023

O prefeito Bruno Reis, de Salvador, aproveitou o gancho e também se manifestou. “Tenho prints e posso provar: Salvador é o melhor carnaval do mundo e não sou eu quem está dizendo”, afirmou, mencionando os outros três prefeitos.

Ah, @JoaoCampos, @ricardo_nunessp e @eduardopaes, tenho prints e posso provar: Salvador é o melhor Carnaval do mundo e não sou eu quem está dizendo. Que nossa folia, nos quatro cantos do Brasil, continue crescendo e projetando nossa cultura! 💙 https://t.co/b6xhDokz8U pic.twitter.com/Mh9RolSwqr — Bruno Reis (@brunoreisba) February 19, 2023