Presença de militares em cargos de confiança cresce 193% no governo Bolsonaro

BRASÍLIA - A presença de militares ocupando cargos civis praticamente triplicou no governo de Jair Bolsonaro, na comparação com 2013. Os representantes das Forças Armadas estavam em 370 postos há nove anos, e passaram a ocupar 1.085 no ano passado, o que representa um aumento de 193%. Os dados são de um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e revelam, ainda, que Bolsonaro distribuiu uma quantidade significativa de cargos para oficiais justamente em ministérios estratégicos, como Saúde, Economia e Meio Ambiente.

Desde o começo do governo, o presidente vem ampliando o espaço dos militares na cúpula do Poder Executivo. Durante a pandemia, recorreu ao general Eduardo Pazuello para assumir a Saúde. No Palácio do Planalto também se cercou de oficiais generais. Reportagem do Estadão publicada no domingo, 29, mostrou ainda que as Forças Armadas tiveram o maior ganho salarial entre os servidores federais nos últimos 10 anos.

Leia também Bolsonaro diz que ‘alguns’ tentam mudar regime democrático brasileiro

Encontro do presidente Jair Bolsonaro com oficiais do Exército no Palácio do Planalto em novembro de 2020. Foto: Marcos Correa/PR

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Segundo o Ipea, a maior ocupação de militares aparece nos cargos de Direção e Assessoramento Superior (DAS) e Função Comissionada do Poder Executivo (FCPE). Os titulares desses postos gozam de poder e prestígio administrativo na burocracia governamental. Entre 2013 e 2018, a presença de militares nessas posições variou de 303 cargos para 381.

Com a chegada de Bolsonaro ao poder, o número praticamente dobrou em 2019, chegando a 623 cargos. Em 2021, eram 742. Nos cargos de Natureza Especial, considerados de “primeiro e segundo escalões”, a presença de militares passou de 6 para 14.

O estudo do Ipea também detectou que a presença militar em cargos de confiança alterou a lógica de anos anteriores e passou a se concentrar em escalões mais altos. Entre 2013 e 2021, o porcentual de militares em cargos DAS de 1 a 3, considerados mais baixos, caiu de 65% para 54,5%. Em contrapartida, a ocupação de DAS 5 e 6 por oficiais saltou de 8,9% para 20,5%.

O presidente Jair Bolsonaro participa de ato político ao lado do ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, em maio de 2021. Foto: Wilton Junior/Estadão

A distribuição desses cargos de prestígio na burocracia governamental revela que alguns dos maiores crescimentos se deram em áreas importantes. No Ministério da Economia, por exemplo, havia apenas um militar, em 2013. Em 2021, eram 84, um aumento de 8.300%. No Ministério da Saúde, os militares passaram de 7 para 40, um crescimento de 471%. No Meio Ambiente, de 1 para 21 - 2.000% a mais.

Há ainda uma alta de 650% nas funções comissionadas da Educação, com salto de 2 militares para 15. Na Defesa, no mesmo período, o crescimento foi de 33,5%, pois os militares eram 167 e passaram a ser 223.

Em discursos públicos o presidente Jair Bolsonaro costuma ressaltar a importância das Forças Armadas e reforça o papel delas no seu governo. Em confrontos recentes com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Bolsonaro chegou a sugerir que deveria caber aos militares o papel de realizar uma apuração paralela nas eleições deste ano, quando o presidente disputará a reeleição.