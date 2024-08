Presidente da CCJ promete dar ‘celeridade’ a PECs que limitam STF após Corte suspender emendas

Uma das PECs tem como objetivo limitar as decisões monocráticas de ministros do STF. Ela chegou a ser aprovada no Senado ainda ano passado e ficou na gaveta de Lira desde dezembro. Segundo a assessoria do presidente da Câmara, ele assinou o despacho na quarta-feira, 14, mas só nesta sexta-feira, 16, ele foi registrado no sistema. Naquele dia, Dino havia assinado decisão suspendendo as chamadas emendas impositivas, aquelas em que o governo federal é obrigado a enviar os recursos para cidades e estados indicados pelos parlamentares.

A outra PEC permite que o Legislativo suspenda decisões da Corte caso haja rejeição por parte de dois terços da Câmara e do Senado. Esta, segundo Carol, tem o objetivo de barrar o que ela chamou de “ativismo judicial”, impedindo que os magistrados do STF “extrapolem na competência e inovem no ordenamento jurídico, legislando no lugar do Congresso Nacional”. A deputada informou ainda que os deputados indicarão os relatores nos próximos dias e colocarão em pauta na Casa para votação.