Presidente da AMB nega ter tratado de crise com STF em encontro com Bolsonaro

BRASÍLIA - Após um encontro de meia hora com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), Renata Gil, negou ter tratado com o chefe do Executivo sobre as tensões entre o governo federal e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Como mostrou mais cedo o Estadão/Broadcast, a reunião teve duas pautas: campanha que incentiva mulheres vítimas de ameaças, abusos e violência a pedir ajuda por meio de um “X” vermelho na palma da mão, e a ação humanitária que acolheu no País juízas afegãs ameaçadas pelo Talibã.

“Eu vim agradecer porque foi através de iniciativa do presidente que a gente montou o plano, com a emissão dos vistos provisórios (às juízas afegãs)”, disse Renata Gil a jornalistas no Planalto.

Apoiadores do presidente Bolsonaro durante ato contra o STF e em defesa do deputado bolsonarista Daniel Silveira no Rio. Foto: Mauro Pimentel/AFP

Neste domingo, 1º, Bolsonaro deu o seu aval a atos contra ministros do STF e em defesa do deputado bolsonarista Daniel Silveira (PTB-RJ). Em Brasília, apesar de não ter discursado no carro de som, ele circulou entre manifestantes, mantendo o clima de confronto com o Judiciário.

Após participar do ato, Bolsonaro afirmou em transmissão nas redes sociais que a manifestação era “pacífica e em defesa da Constituição, da democracia e da liberdade”. Em São Paulo, apareceu ao vivo num telão na Avenida Paulista, onde os manifestantes se concentraram, também em baixo número, reforçando o mesmo discurso.