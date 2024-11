Presidente da CCJ escolhe deputado bolsonarista para relatar projeto que veta militares na política

“Busca-se resguardar as Forças Armadas (FFAA) dos conflitos normais e inerentes à política, e fortalecer o caráter da Marinha, do Exército e da Aeronáutica como Instituições permanentes do Estado e não de governos”, justificou a parlamentar.

O deputado paulista recebe a missão de tentar negociar mudanças no texto original da PEC uma semana depois da Polícia Federal (PF) indiciar 37 pessoas por tramarem um golpe de Estado, incluindo 25 militares da ativa e da reserva e o próprio ex-presidente, com quem ele e a líder da CCJ têm proximidade política.