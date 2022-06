Presidente do Congresso lamenta mortes de Dom e Bruno e cobra punição ‘com o rigor da lei’

O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD), lamentou a confirmação do assassinato do indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips no Vale do Javari e cobrou a punição dos envolvidos no “rigor da lei”.

“É com enorme pesar que recebo a notícia de que foram encontrados os restos mortais do indigenista Bruno Araújo e do jornalista Dom Phillips”, escreveu no Twitter. “Em respeito às vitimas, à Amazônia e à liberdade de imprensa, espero que todos os criminosos envolvidos sejam punidos com o rigor da Lei.”

A confirmação das mortes veio após Amarildo Oliveira, conhecido como “Pelado”, preso por suspeita de participação no desaparecimento, confessar envolvimento no crime.

Assassinato de Dom Phillips e Bruno Pereira repercutiu entre políticos e entidades Foto: Wilton Junior/Estadão

Superintende regional da PF, Eduardo Alexandre Fontes disse que, conforme Pelado, Pereira e Phillips foram assassinados com arma de fogo. Uma das hipóteses sob investigação é que os corpos tenham sido carbonizados antes de serem enterrados. Após serem levados pelo suspeito à área das buscas, a polícia encontrou os corpos, que foram levados à Atalaia do norte. As autoridades ainda aguardam a perícia para confirmar as identidades e definir a causa da morte.

Presidenciáveis

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou uma nota conjunta com Geraldo Alckmin (PSB), pré-candidato a vice-presidente na chapa da petista. Os dois disseram que a notícia da morte causa “dor e indignação”. “O mundo sabe que este crime está diretamente relacionado ao desmonte das políticas públicas de proteção aos povos indígenas”, escreveram em nota, em crítica ao governo do presidente Jair Bolsonaro (PL).