Presidente do Novo afirma que Zema será candidato ao Planalto em cenário sem Bolsonaro

O presidente do Novo considera que o pleito de 2026 terá um cenário “difícil”. “Eu tenho defendido, dentro do partido e fora do partido, que para vencer o PT, acredito que vai ser uma eleição difícil, apesar da baixa aprovação do Lula nesse momento. Se eventualmente o Bolsonaro conseguir recuperar os seus direitos políticos, eu defendo uma frente ampla com o nome dele”, afirmou, acrescentando que o atual governo é “moribundo, que as pessoas estão esperando acabar”.

Romeu Zema tem se posicionado no ataque ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ao contrário do governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos), por exemplo, que adota um tom cordial ao encontrar Lula, Zema e o presidente já trocaram farpas em mais de uma ocasião, sobre decisões econômicas do governo federal e o pagamento da dívida do estado de Minas Gerais com a União.