Lula corre no Palácio da Alvorada com short do Corinthians e diz que pretende chegar aos 120 anos

Em vídeo compartilhado nesta terça-feira, 19, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante uma corrida no Palácio da Alvorada, afirmou que pretende chegar aos 120 anos. Com short do Corinthians, time do qual é torcedor, incentivou a população a praticar exercícios físicos, como a caminhada.

Segundo o presidente, a prática diária de exercícios vale uma consulta médica. “Se você, todo dia, fizer um pouco de exercício, se movimentar, mexer com as pernas, com braço, e até correr um pouquinho, se você tiver força física para isso, porque isso vale até um check-up”, afirmou no vídeo publicado no X (antigo Twitter).

Lula compartilha a prática de exercícios físicos regularmente em suas redes sociais como forma de incentivo à população Foto: Ricardo Stuckert/PR