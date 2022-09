Presidentes de poderes não confirmam presença e Bolsonaro pode ficar isolado no palanque do desfile

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro deve ficar isolado no palanque oficial do Sete de Setembro, sem a tradicional companhia dos chefes dos poderes Legislativo e Judiciário. Convidados para a cerimônia do desfile militar na Esplanada dos Ministérios, promovida pelo governo federal, eles indicaram que vão se ausentar. O Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF) são dois dos alvos mais constantes de manifestações autoritárias de bolsonaristas, que ocorrem à margem da celebração patriótica, convocadas por Bolsonaro.

O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), recusou o convite, apesar de permanecer em Brasília ao longo da quarta-feira. O Estadão apurou que o presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, indicou nos bastidores que não estará presente. Diante dos seguidos ataques a integrantes da Corte, renovados por Bolsonaro nos últimos dias, Fux deixou o compromisso fora da agenda prevista pelo tribunal. A auxiliares, o ministro disse o ato cívico perdeu o caráter institucional e foi politizado.

Treinamento de aviões da FAB na véspera da parada militar de 7 de Setembro em Brasília Foto: Wilton Junior/Estadão

Em anos anteriores, os chefes dos demais poderes costumavam dividiram a tribuna de honra da Presidência da República. Aliado de Bolsonaro, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas-AL), faz campanha pela reeleição em Maceió e não deve participar também das celebrações governistas em Brasília.

“Nós vamos participar aqui no Congresso Nacional da sessão solene, no dia 8. Nós receberemos o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o presidente do Supremo, Luiz Fux. Será uma celebração muito bonita do bicentenário da Independência no âmbito do Congresso Nacional. Uma solenidade verdadeiramente cívica”, disse Pacheco. A auxiliares, o senador indicou resistência em subir no que considera ser um palanque eleitoral de Bolsonaro.