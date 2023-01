Primeira mulher a governar Pernambuco, Raquel Lyra promete combater fome e desigualdades

O combate à fome e às desigualdades. Essas foram as prioridades apontadas por Raquel Lyra (PSDB), a primeira mulher eleita governadora de Pernambuco, empossada na tarde deste domingo, 1º. Ao lado da vice, Priscila Krause (Cidadania), a nova governadora usou seu primeiro discurso para fazer duras críticas ao PSB que encerrou um ciclo de 16 anos à frente do Palácio do Campo das Princesas.

Desde a Proclamação da República, de 1889 até 2022, Pernambuco teve 57 governadores. Desses, nunca houve uma mulher na chefia do Executivo. Raquel sucede a Paulo Câmara (PSB), que comandou o Estado nos últimos oito anos.

Leia também Nove governadores assumem o executivo estadual pela primeira vez

“Nos últimos 16 anos, Pernambuco conheceu mundos diferentes, indo do entusiasmo ao desalento. Temos uma capital que é campeã das desigualdades. Vimos grandes conquistas se perdendo, acompanhamos o aumento da miséria, da violência e a perda do protagonismo, que sempre foi nossa marca. Deixamos de ser ouvidos nacionalmente”, afirmou, durante seu pronunciamento na Assembleia Legislativa de Pernambuco.

Raquel Lyra é a primeira mulher a assumir o governo de Pernambuco Foto: Governo de Pernambuco/Reprodução

“Enquanto nós estamos aqui reunidos, do lado de fora há milhões de mães e pais que não sabem o que ou mesmo se vão ter o que servir aos filhos para comer. É com essas famílias que mais me importo e é para quem mais vamos trabalhar.”

Raquel enfatizou, ainda, a força da democracia e alertou sobre os perigos da polarização que marcou os últimos anos no país. “Se alguém duvida do poder da democracia, do poder do voto, e acha que na política nada muda, o dia de hoje é uma resposta. Uma mulher governadora e uma vice mulher. É uma honra estar aqui hoje, mas governar não é privilégio, é responsabilidade”, destacou.

Na única referência que fez ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Raquel - que durante toda a campanha não declarou seu voto para presidente da República - disse que contaria com o petista para que “não falte a Pernambuco”.

Raquel falou ainda sobre a construção de pontes entre as diversas esferas de governo com a sociedade civil. “É hora de unirmos a quem está no chão, nos municípios, e a quem está no governo federal para que a gente possa construir as pontes necessárias para fazer o Estado conseguir os recursos que precisa para os enfrentamentos na área de Saúde, Segurança e Educação, Infraestrutura e geração de oportunidades”, argumentou.

A governadora prometeu fazer uma reforma administrativa no Estado, para que os serviços públicos cheguem mais rápido à população. “Temos uma equipe equilibrada, de homens e mulheres, composta por gente muito bem capacitada, com grande sensibilidade política e de todas as regiões do Estado. Temos uma reforma administrativa para encaminhar. Vamos reorganizar a máquina do Estado para que ela se torne mais eficiente. E, por eficiência, o que quero dizer é: construir um governo que chegue mais rápido à vida das pessoas e não se perca em si mesmo”, declarou.

Família

Raquel Lyra - que ficou viúva no dia 2 de outubro, dia do segundo turno das eleições estaduais - chegou à cerimônia de posse na Assembleia e, posteriormente no Palácio do Campo das Princesas, acompanhada dos dois filhos, João e Fernando, do pai, o ex-governador João Lyra Neto e da mãe, Mércia Lyra. A vice-governadora Priscila Krause estava com o marido, os dois filhos e o pai, o também ex-governador Gustavo Krause.

Durante a cerimônia no Legislativo, a governadora fez uma homenagem ao seu pai e ao pai de sua vice. “Muitos vieram antes de nós e fizeram muito por Pernambuco. Entre eles estão meu pai e o de minha vice. Hoje eles estão aqui como pais, mas fizeram o que podiam. Obrigada!”