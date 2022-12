Primeiros escalões e composição técnica; leia artigo

Com a expectativa de querer ver mudanças, acompanhamos a composição técnica e humana do governo federal e dos governos estaduais, sob a ótica da inclusão, das exigências ESG da ONU e das expectativas da população de mulheres, afro-brasileiros e indígenas, que lutam por seus direitos em compor os quadros governamentais. Uma pesquisa encomendada pelo programa +Representatividade, do Instituto Update, indica que uma parcela expressiva dos brasileiros apoia a presença de mulheres e pessoas afro-brasileiras nos ministérios e demais escalões do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e governos dos Estados.

No caso do governo federal, já há uma discussão aberta com inúmeras organizações exigindo uma presença significativa de pessoas afro-brasileiras, mulheres e indígenas não apenas nos ministérios, mas em 30% dos postos de livre nomeação. Entretanto, esse debate não ocorre com a mesma intensidade quando envolve a montagem dos governos estaduais. Por que esta omissão? Lula é cobrado diariamente, mas os governadores eleitos de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Ceará, Maranhão e demais Estados omitem-se da missão, como se a obrigação com a equidade de cor e gênero fosse exclusiva da União.

Devemos cobrar, de todos os governadores eleitos, que haja a participação afro, de mulheres e de indígenas nas administrações. Foto: Tiago Queiroz/Estadão - 14/6/2020

Vamos analisar o caso de São Paulo: é o Estado com a maior população negra do País – cerca de 17 milhões, muito superior à do Estado da Bahia, que não passa de 15 milhões. São Paulo é o Estado mais afro do Brasil. Há 40 anos, desde a eleição de Franco Montoro, em 1982, o movimento negro reivindica representatividade. O governador recentemente eleito indica, até agora, que seguirá fidedignamente a tradição histórica da política bandeirante excludente, reiterada pelos sucessivos governos tucanos, de não incluir pessoas negras no secretariado na proporção de sua composição na sociedade. Tarcísio de Freitas se define como conservador e de direita.

O Brasil assinou, recentemente, o tratado da Convenção Interamericana Contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. Passou a ser parte integrante de nossa Constituição. Esquerda, direita e governos de centro, obrigatoriamente, precisam respeitar essa norma. O texto define como discriminação racial qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência, em qualquer área da vida pública ou privada, com propósito ou efeito de anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em condições de igualdade, de um ou mais direitos humanos e liberdades fundamentais consagrados nos instrumentos internacionais aplicáveis aos Estados-parte. É justamente aqui que os governos estaduais estão ferindo normas da ONU que integram a Constituição.

O novo governador argumenta que o seu secretariado é “técnico”, como se esse atributo fosse exclusivo de pessoas brancas. O falso tecnicismo, a falsa superioridade atribuída pela cor, mal esconde o pacto de branquitude que objetivamente opera na política racista, firmada por pessoas brancas que ocupam cargos de comando em governos e cercam-se apenas de brancos, sobretudo brancos que tenham ocupado cargos de expressão nos governos anteriores. É o que alimenta o círculo vicioso da exclusão: brancos indicam brancos, que amanhã indicarão outros brancos para outros cargos, proibindo afro-brasileiros (as) de, também, acumularem experiências administrativas e serem indicados para as próximas administrações. Precisamos furar essa bolha!

Há figuras centrais junto a Tarcísio, influenciando a formação do governo, que espelham o círculo vicioso. Essas figuras são exemplos vivos de como acontece o pacto da branquitude. Sempre estiveram ocupando cargos de relevância nas últimas décadas, independentemente se o governo é de esquerda, direita ou centro. Causa escândalo, ainda, o caso de Ceará, Bahia etc. Por quatro mandatos, o PT governa a Bahia e perguntamos: quantos (as) negros (as) foram preparados na Bahia, pelo PT, para diversificar a composição do quadro administrativo e fornecer quadros para o Brasil?

Todos os partidos sérios abraçam a luta antirracista. Em São Paulo, quando se forma a equipe que vai administrar o Estado, legendas continuam alheias e atropelando um direito que passou a ser constitucional. É de se supor, então, que quase metade da população seja proibida de compor o primeiro escalão. Será que teremos de entrar na Justiça com uma ação civil pública por danos à coletividade afro-brasileira contra Tarcísio e demais governadores?

Olhando a história, constatamos que São Paulo foi um dos Estados mais resistentes à abolição da escravatura. Cem anos depois, foi um dos últimos a adotar cotas/ações afirmativas em suas universidades públicas. O racismo ainda estrutura as relações sociais na terra que escravizou índios e negros, e depois importou trabalhadores brancos livres para substituí-los, deixando aqueles na miséria e abrindo oportunidades e esperanças para os brancos. A desigualdade racial em São Paulo é a mais profunda, na comparação com sua riqueza e com a maioria das outras unidades da Federação.

Em todos os Estados, as comunidades afro-brasileiras, indígenas e a articulação das mulheres precisam: 1) pressionar pela inclusão do nosso povo, nos cargos de livre escolha do governo Tarcísio e demais governos estaduais, combatendo assim o racismo estrutural; 2) enaltecer e incentivar as várias iniciativas empresariais que promovem a diversidade e inclusão – o governo deve aprender com as empresas responsáveis, neste quesito; 3) exigir que São Paulo e todos os Estados tenham 30% de afro-brasileiros (as) nos cargos de livre escolha – isso cada governador pode fazer por meio de um decreto, determinando a todos os secretários atingirem essa meta; 4) que cada Estado crie uma Secretaria de Promoção de Igualdade Racial, com destinação de verba e bem equipada – não um puxadinho para encurralar negros; estes precisam trabalhar com poder e autoridade para articular com as demais pastas políticas públicas específicas; 5) definir a criação de programas de bolsas, para a permanência das pessoas afro-brasileiras nas universidades; 6) implementar programas de moradia para pessoas afro-brasileiras, especialmente mães solo; 7) combater o racismo na educação e exigir a implementação da Lei federal 10.639, de ensino da cultura negra e indígena na rede pública estadual, bem como transformar a fortuna do dinheiro – em isenções fiscais – destinado à lei do Cebas em um programa tipo ProUni, voltado para os ensinos fundamental e médio, chamado de ProUninho; 8) garantir a participação ativa de afro-brasileiros na definição dos planos econômicos dos Estados; 9) impedir a retirada das câmeras nos uniformes de policiais militares ou implementá-las imediatamente e trabalhar por programas que valorizem a vida dos policiais negros e da juventude negra, maiores vítimas de violências e do extermínio.

A consciência política dos governadores é necessária em todos os Estados da Federação, como uma questão de superação do racismo estrutural contra o povo afro-brasileiro. Devemos cobrar, de todos os governadores eleitos, que haja a participação afro, de mulheres e de indígenas nas administrações. As decisões de quais políticas públicas são as mais urgentes para cada setor precisam passar por nós! O combate à desigualdade só será definido com a determinação política pessoal do governador de cada Estado, com a participação política de todos os setores. Não há democracia sem inclusão!