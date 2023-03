Procurador de Justiça do Tocantins diz que estabilidade de servidores é ‘insalubre’

PALMAS - Durante sessão do Colégio de Procuradores da Justiça do Ministério Público do Tocantins (MPTO) na segunda-feira, 6, o procurador de Justiça Marco Antônio Alves Bezerra afirmou que a “estabilidade é insalubre” e servidores efetivos adoecem mais do que funcionários contratados em cargos de comissão. A declaração ocorreu durante o debate entre os membros do colegiado sobre uma proposta para a criação de mais cargos técnicos para o órgão.

“Tenho meus senões em relação a cargos efetivos e comissionados. Gosto muito do comissionado, exatamente porque não adoece. Mostro para você um levantamento que tenho no meu gabinete, mostro para você que o comissionado não adoece como o efetivo. Cheguei até a conclusão de que a estabilidade é insalubre”, disse o procurador.

Efetivado no cargo vitalício desde 1º de fevereiro de 1990, Marco Antônio Alves Bezerra é titular da 11ª Procuradoria de Justiça e era o corregedor-geral do MPTO desde 2019. Reeleito em novembro de 2020 renunciou no dia 15 de novembro do ano passado.

O posicionamento do procurador reverberou nas redes sociais e em entidades representativas. Em nota, o Sindicato dos Servidores Públicos do Tocantins (Sisepe) repudiou a declaração por considerá-la um “total desrespeito ao funcionalismo público de carreira.”

A entidade afirma que a “estabilidade e a efetividade” dos servidores são “fundamentais para o funcionamento do poder público, e imprescindíveis para uma atuação independente de pressões políticas em instituições como o próprio Ministério Público”.

Também em nota de repúdio, a Federação Nacional dos Servidores dos Ministérios Públicos Estaduais (Fenamp) e a Associação Nacional dos Servidores do Ministério Público (Ansemp) apontam preconceito do procurador ao sugerir menos compromisso do efetivo com o trabalho.

A Procuradoria-Geral de Justiça, cúpula do MPTO, afirmou, por meio de assessoria, reconhecer a atuação “indispensável” dos servidores públicos para “a garantia dos direitos e do bem-estar dos tocantinenses e que seu quadro interno de servidores é extremamente dedicado e ciente da relevância do seu trabalho”.

O órgão pontua que tem promovido o “diálogo contínuo com os servidores e executado todas as medidas que estão ao seu alcance, em favor da qualificação, da valorização e do aperfeiçoamento das condições internas de trabalho”.

Ao Estadão, o procurador discorda das críticas de que defenda a precariedade do vínculo do servidor comissionado em detrimento ao concursado. “Não concordo absolutamente. O comissionado, exatamente porque não tem a segurança do trabalho, da estabilidade, ele dá um jeitinho brasileiro de trabalhar, isso não significa que ele não adoeça. Biologicamente, cientificamente não tem sentido o que eu disse, mas é baseado na constatação.”

Questionado se se arrependia da afirmação, após a repercussão negativa, ele manteve a posição. “Não me arrependo da afirmação, só quero esclarecer o contexto em que ela foi feita”, disse. O contexto, diz ele, é que “deve haver concurso, mas um mecanismo diferente da estabilidade”.

Ele critica, por exemplo, a atual avaliação periódica a que os servidores se submetem. Segundo ele, o critério não prioriza a eficiência da administração.

O levantamento citado por Marco Antonio Bezerra é de 2014, feito pelo setor de recursos humanos do órgão, e se refere ao total de servidores que tiraram licenças de saúde de todos os tipos, entre 2011 e 2013.

“Talvez aí tenha de fazer uma correção, eu vou fazer, já pedi um novo levantamento, hoje o número de comissionados é maior do que era na época”, afirma. Segundo o procurador, das 209 licenças no período, 205 eram de servidores efetivos e apenas 4 de comissionados. “Me causou surpresa. 98,1% das licenças eram de efetivos e apenas 1,9% de comissionados”.

Ele explica ainda ter usado de ironia ao se referir ao caráter insalubre da estabilidade. “Isso foi uma coisa jocosa que eu coloquei na época do levantamento: ‘meu Deus do céu, se todo mundo adoece aqui, a estabilidade só pode ser insalubre.’ Mas isso foi de uma forma irônica, para mostrar quem tirava mais e tirava mais porque tinha segurança da estabilidade. Era só isso.”