Procuradores da Alesp querem receber ‘aumento retroativo’ até o teto salarial de ministros do STF

A Associação dos Procuradores da Assembleia Legislativa de São Paulo (Apalesp) foi à Justiça na tentativa de obter sentença favorável para ao menos 20 procuradores — da ativa e aposentados — receberem ‘aumentos retroativos’ para que atinjam o teto salarial dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

PUBLICIDADE Os servidores já recebem o valor máximo permitido desde dezembro de 2023, quando a Alesp liberou que os procuradores da Casa recebessem vencimentos iguais aos ministros da Corte Suprema. À época, o salário era de R$ 37,5 mil e passou para R$ 41,6 mil. Desde fevereiro de 2025, o valor está em R$ 46,3 mil (bruto). Na decisão administrativa do Parlamento paulista tomada em 2023, não houve apontamento para que os servidores recebessem os vencimentos de maneira retroativa. Agora, porém, eles querem os valores da diferença entre 2020 e 2023.

No pedido, a associação alega que o valor do impacto financeiro não é estimável no momento, ou seja, que deverá haver o cálculo dos valores apenas na fase de execução (depois de uma eventual decisão favorável). Considerando apenas os valores recebidos ao longo do tempo cobrado na ação e o teto que vigorava na época, a diferença, sem correção monetária, para os 20 servidores, alcança cerca de R$ 3,6 milhões, segundo cálculo do Estadão. Se todos eles puderem receber o retroativo por todo o tempo, cada um receberia, em média, R$ 180 mil, mais correções monetárias.

Publicidade

“Nada obstante, na mencionada decisão administrativa não houve o reconhecimento do direito à restituição dos atrasados, o que exige a propositura da presente ação, exclusivamente voltada para a declaração, no bojo da fase de conhecimento desta ação coletiva, do direito de recebimento de tais valores pretéritos, de maneira a constituir o principal objeto (pleito) da demanda”, citou em trecho da inicial o advogado da associação, Fernando Capano.

Procuradores da Alesp querem receber aumento salarial retroativo Foto: Tom Oliveira | Alesp

Na ação, que está na 16ª Vara da Fazenda de São Paulo, a associação sustenta que o pedido é viável diante do julgamento, em 2020, da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3854/DF, quando o STF definiu que o limite remuneratório de desembargadores do Tribunal de Justiça deveria ser de 100% ao teto salarial de ministros do STF e, não, 90,25%, como era até então. Este era o índice utilizado para definir os vencimentos de procuradores.

“Via de consequência, o teto remuneratório dos desembargadores do Tribunal de Justiça aplica-se aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos, vez que o Poder Constituinte Derivado (EC nº 41/2003) foi taxativo ao preceituar parametrização única às sobreditas carreiras jurídicas públicas estaduais, a teor da parte final do inc. XI do art. 37 da Constituição Federal”, citou o advogado do grupo de procuradores da Alesp.

Jurisprudência ajuda pedido de procuradores da Alesp

A associação dos procuradores utiliza jurisprudência favorável do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) que, no último ano, proferiu acórdãos no sentido de permitir o reajuste até o teto constitucional.

Publicidade

Um dos casos, por exemplo, envolve procuradores autárquicos aposentados que, em abril do ano passado, conseguiram elevar os próprios vencimentos ao teto determinado aos ministros do STF. Ao menos quatro ações parecidas foram procedentes até a segunda instância.

A discussão para saber qual índice para definir teto salarial de procuradores também passou pelo plenário do STF. Em 2019, em recurso extraordinário, a Associação Municipal dos Procuradores Municipais de Belo Horizonte questionou a constitucionalidade em acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG), que havia determinado que o pagamento deveria seguir o teto salarial do prefeito e não dos desembargadores.

“A associação sustentava que o termo ‘procuradores’, constante da parte final do inciso XI do artigo 37 da Constituição da República deve ser entendido de maneira ampla, de modo a englobar todos os membros da advocacia pública estadual, distrital e municipal”, registrou o STF, à época.

Ainda segundo o STF, o julgamento foi iniciado em abril de 2016. Na ocasião, o relator, ministro Luiz Fux, apresentou seu voto no sentido de que a previsão existente na Constituição relativa ao teto dos procuradores estaduais e do Distrito Federal também se aplica aos procuradores municipais, desde que concursados e organizados em carreira.

Publicidade

Segundo o ministro, esses procuradores têm o mesmo tipo de atuação daqueles ligados à administração estadual e também integram, como advogados públicos, as funções essenciais à Justiça.