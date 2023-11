Projeto de lei quer proibir uso de aplicativos de inteligência artificial para criar ‘deep nudes’

Tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei que proíbe a venda e utilização de aplicativos e softwares que utilizam inteligência artificial (IA) para criar fotos ou vídeo de pessoas nuas. Com esse tipo de programa, é possível gerar uma nova foto ou um novo vídeo de uma pessoa sem roupas (deep nudes), a partir de imagens reais onde ela está vestida.

O aplicativo faz a montagem com um corpo semelhante ao da pessoa, o que dificulta muitas vezes o reconhecimento de que se trata de uma imagem adulterada.

O Projeto de Lei nº 3902/23, de autoria do deputado Romero Rodrigues (Podemos-PB), altera o Marco Civil da Internet para ampliar a responsabilidade dos provedores no combate à disseminação de fotos e vídeos falsos. Segundo o texto, o provedor deverá responder na Justiça caso não retire a imagem do ar após receber a notificação da vítima ou de seu representante legal.

Alunos de uma escola particular do Rio criaram e compartilharam falsos nudes de meninas; polícia investiga o caso Foto: Reprodução/Fantástico/TV Globo

Segundo a proposta, se a pessoa que aparece nas imagens criadas por terceiros não autorizar o compartilhamento, há a violação da intimidade decorrente da divulgação da foto ou do vídeo, e o provedor de internet deve ser responsabilizado.

No início do mês, um caso envolvendo mais de 20 alunas de um colégio particular do Rio de Janeiro trouxe à tona o debate. As estudantes alegam que tiveram fotos falsas criadas por inteligência artificial e compartilhadas em grupos em aplicativos de mensagens.

O projeto tramita em caráter conclusivo, ou seja, não precisará passar por votação no plenário da Câmara caso haja concordância das comissões de Comunicação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ).