MP denuncia agente penal por morte de petista e cita ‘preferência político-partidária’

ESPECIAL PARA O ESTADÃO/FOZ DO IGUAÇU - O Ministério Público Estadual, no Paraná, denunciou nesta quarta-feira, 20, o agente federal penal Jorge Guaranho por homicídio duplamente qualificado do guarda municipal e tesoureiro do PT Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu (PR). Diferentemente do inquérito concluído em cinco dias pela Polícia Civil do Paraná, a Promotoria entendeu que o crime foi motivado por “preferências político-partidárias antagônicas” e trocou uma qualificadora, de torpe, como concluiu a polícia, para fútil. Na prática, a mudança não altera a pena caso Guaranho seja condenado, que pode chegar a 30 anos.

Arruda foi morto no dia 9, quando comemorava seu aniversário com o tema do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o PT, na Associação Recreativa Esportiva Saúde Física (Aresf). Bolsonarista, Guaranho foi até ao clube ao ter acesso a imagens do local e provocou quem estava ali com gritos de “aqui é Bolsonaro” e atirou em Arruda, que revidou. O petista morreu no local. Guaranho teria saído da UTI na terça-feira, segundo informações da CNN.

A Promotoria denunciou Guaranho mesmo depois de pedir à Justiça que o inquérito fosse devolvido à Polícia Civil para novas oitivas. O Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) solicitou que uma testemunha que estava no churrasco junto com Guaranho antes de ir para a festa de aniversário de Arruda fosse ouvida novamente.

Jorge José da Rocha Guaranho é apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Foto: Reprodução

O motivo era para que fossem identificados outros diretores da Aresf e que estavam presentes no churrasco com Guaranho no clube da Associação de Empregados da Itaipu Binacional (Assemib), próximo da Aresf. Esses diretores teriam acesso as imagens das câmeras de segurança da Aresf através do celular.

Relembre o caso

Na sexta-feira, 15, a delegada Camila Cecconello, responsável por comandar as investigações sobre a morte de Arruda, informou que Guaranho ficou sabendo que uma comemoração com temática do PT estava ocorrendo na Aresf porque as imagens das câmeras de segurança da festa foram mostradas a ele durante um churrasco. A identidade da pessoa que tinha acesso às imagens das câmeras não foi revelada. Segundo a delegada, a testemunha afirmou que não teria mostrado as imagens por maldade e não sabia das intenções de Guaranho.

Guaranho saiu do churrasco e esteve na festa de aniversário de Marcelo Arruda por duas vezes, na noite do dia 9. Na primeira, estava na companhia da esposa e um bebê de três meses no banco de trás do carro, com som alto em uma música de apoio a Bolsonaro. De acordo com testemunhas, ao parar o veículo na entrada da festa e abaixar os vidros, Guaranho começou a gritar palavras de apoio ao presidente, tais como “aqui é Bolsonaro” e “mito”, além de fazer xingamentos ao PT. Houve um princípio de discussão entre ele e Arruda, que jogou pedras e terra em direção ao carro. Nesse momento, Guaranho apontou a arma para Arruda e a esposa do guarda municipal, Pâmela Suellen Silva, interveio.

Após deixar a esposa e bebê em casa, Guaranho retornou à festa. Em depoimento à Polícia Civil, a esposa de Guaranho disse que pediu ao marido para não retornar, mas ele havia se sentido humilhado por ter sido atingido por terra e pedras. Já de volta à festa, ele saiu do carro armado - Arruda também estava armado. Guaranho atirou primeiro. Dos quatro tiros que deu, dois acertaram Arruda, que, mesmo ferido, conseguiu revidar com dez disparos, dos quais quatro acertaram Guaranho.

Caído ao chão, Guaranho ainda recebeu diversos chutes no rosto de pelo menos três pessoas. Arruda chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu, deixando esposa e quatro filhos.