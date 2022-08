PROS declara apoio a Lula, que deve consolidar união com Avante

O PROS decidiu nesta quarta-feira, 3, apoiar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O movimento aumenta o tempo de televisão da campanha ao Planalto do PT e é resultado da investida do partido para diminuir o número de candidatos já no primeiro turno e afunilar a disputa entre Lula e o presidente Jair Bolsonaro. Nesta quinta-feira, 4, a chapa Lula-Alckmin espera ter uma nova vitória: o anúncio do apoio do Avante.

A negociação com o PROS foi selada após reunião entre o presidente do partido, Eurípedes Júnior, com o coordenador de programa da campanha de Lula e presidente da Perseu Abramo, Aloizio Mercadante, e o candidato a vice na chapa petista, Geraldo Alckmin. Com o apoio a Lula, a indicação do influencer Pablo Marçal para concorrer à Presidência pode ser retirada em convenção na sexta-feira. O pré-candidato, no entanto, passou a questionar a decisão em suas redes sociais.

Continua após a publicidade

Há expectativa de que o Avante anuncie apoio ao petista nesta quinta-feira, quando o ex-presidente se reunirá com o deputado federal André Janones. Foto: Gabriela Biló/Estadão

A aliança só pode ser costurada após Eurípedes Júnior reassumir a legenda após obter uma liminar do vice-presidente do STJ, Jorge Mussi, proferida neste domingo, 31. Até então, o partido estava nas mãos do grupo do advogado Marcus Hollanda, que lançou como presidenciável o influenciador Pablo Marçal. As decisões se dão em meio a uma disputa judicial que se arrasta desde 2021 pelo comando do partido, que envolve trocas de acusações, inclusive sobre o uso de verbas públicas destinadas a bancar a legenda.

Se a liminar for reconsiderada ou cassada até o dia 5, prazo limite para que os partidos registrem suas coligações, o PT corre o risco de perder a legenda no seu arco de alianças. No entanto, se nada acontecer até lá, o partido terá o benefício de somar seu tempo de TV na coligação, mesmo que a diretoria antiga reassuma e se torne um coligado rebelde.

A chapa Lula-Alckmin conta agora com o apoio de oito partidos: PT, PSB, PCdoB, PV, REDE, PSOL, Solidariedade e PROS; além de setores do MDB e do PSD. Há expectativa de que o Avante anuncie apoio ao petista nesta quinta-feira, quando o ex-presidente se reunirá com o deputado federal André Janones.

Pré-candidato ao governo federal pelo Avante, Janones sinalizou que abrirá mão da candidatura se o PT encampar parte de suas bandeiras no programa de governo petista. A campanha de Lula já indicou que está disposta a absorver as ideias do deputado.

Entre as vantagens de contar com apoio de Janones está o fato de que o deputado é considerado um fenômeno de redes sociais — uma área onde o PT, tradicionalmente, patina e perde em influência se comparado com Bolsonaro.

O candidato ao governo de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad, se reuniu com lideranças do PROS também nesta quarta-feira, em São Paulo. O partido se disse disposto a apoiar a candidatura do petista em nível estadual.