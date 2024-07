Notícia

PRTB de Pablo Marçal entra com ação contra Ricardo Nunes por publicidade no site da prefeitura Ação alega que a prefeitura continuou a divulgar propagandas da gestão Nunes mesmo após prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral para fim da publicidade nos canais oficiais. Procurada, a gestão municipal informa que do dia 6 de julho até o final das eleições municipais irá divulgar apenas informações essenciais em conformidade com a Lei